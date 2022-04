Borussia Dortmund: Ex-BVB-Star erinnert sich an unvergesslichen Moment – „Bleibt immer im Kopf“

Für Borussia Dortmund endete das Topspiel gegen RB Leipzig mit einer heftigen 1:4-Klatsche.

Ein ehemaliger Profi von Borussia Dortmund kehrte dabei an alter Wirkungsstätte zurück und erinnerte sich an einen unvergesslichen Moment im BVB-Trikot.

Borussia Dortmund: Ex-Profi erinnert sich an unvergesslichen Moment

Für nur sechs Monate spielte Kevin Kampl in der Saison 2014/15 für Borussia Dortmund, ehe der Mittelfeldspieler zu Bayer Leverkusen wechselte und von dort aus nach Leipzig ging.

Die nächsten Pflichtspiele von Borussia Dortmund:

8. April, 20.30 Uhr: VfB Stuttgart (Auswärts)

16. April, 15.30 Uhr: VfL Wolfsburg (H)

23. April, 18.30 Uhr: Bayern München (A)

Zwar konnte sich Kampl bei den Schwarzgelben nicht durchsetzen, dennoch blickt er positiv zurück. „In Dortmund war es kurz und intensiv, aber es ist trotzdem speziell, weil man diese Verbundenheit hat“, sagt der RB-Profi gegenüber den „Ruhr Nachrichten“.

Borussia Dortmund: „Das ist ein Ereignis, das im Kopf bleibt“

Besonders in Erinnerung geblieben, ist sein erstes Pflichtspiel in der Champions League gegen Juventus Turin. Das Hinspiel gewann der BVB überraschend mit 2:1, kassierte aber eine bittere 0:3-Pleite im Rückspiel und flog im Achtelfinale raus.

Kevin Kampl kehrte an alter Wirkungsstätte zurück und gewann gegen Borussia Dortmund mit 4:1. Foto: IMAGO / RHR-Foto

Trotz der Niederlage ist es für Kampl „ein Ereignis, das natürlich die ganze Karriere über im Kopf bleibt.“ Aber neben den schönen Erinnerungen gibt es auch die Negativen.

„Wie zum Beispiel das Pokal-Halbfinale 2015, bei dem Kampl nach seiner Einwechslung gegen den FC Bayern die Gelb-Rote Karte gesehen hat. „Das vergisst man niemals. Da war ich im Finale gesperrt und wir haben eine Klatsche bekommen, das war bitter“, so der Slowene. Insgesamt absolvierte Kampl in seiner Zeit in Dortmund 19 Pflichtspiele, in denen er drei Treffer vorlegte.

