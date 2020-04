Borussia Dortmund: Ur-Dortmunder Großkreutz fordert Saisonabbruch – aus DIESEM Grund

Klare Ansage von Kevin Großkreutz! Der ehemalige Spieler von Borussia Dortmund fordert einen Abbruch der Drittliga-Saison.

„Es hat aus meiner Sicht keinen Sinn, in der 3. Liga und der Regionalliga weiterzuspielen“, sagte der frühere Spieler von Borussia Dortmund und heutige Profi vom KFC Uerdingen im Sport1-Interview: „Man muss da schnell eine Regelung finden.“

Borussia Dortmund: Ex-Borusse Großkreutz fordert Saisonabbruch

Laut Großkreutz könne man das aktuelle Top-Trio der 3. Liga zu Aufsteigern machen. Das beträfe den MSV Duisburg, Waldhof Mannheim und die SpVgg Unterhaching. „Dafür würde es keine Absteiger geben. Es kostet den Verein doch am Ende noch mehr Geld, wenn sie ohne Zuschauer spielen würden“, sagt Großkreutz.

Das ist Kevin Großkreutz:

Geboren am 19. Juli 1988 in Dortmund.

Großkreutz lernte das Fußballspielen bei kleineren Dortmunder Clubs, ehe er sich der Jugend des BVB anschloss.

2002 wechselte er in die Jugend von Rot-Weiß Ahlen, wo ihm 2006 der Sprung ins Profiteam gelang.

2009 kehrte er zu „seinem“ BVB zurück und feierte mit der Borussia 2011 und 2012 die deutsche Meisterschaft.

Als Thomas Tuchel 2015 den Trainerposten in Dortmund übernahm, verließ Großkreutz den BVB.

Nach Stationen bei Galatasaray, VfB Stuttgart und SV Darmstadt landete der Weltmeister von 2014 vor zwei Jahren in Uerdingen.

Wie geht es in Fußball-Deutschland weiter?

Genau wie in der 1. und 2. Bundesliga ruht auch in der 3. Liga seit Wochen der Ball. Die Pause ist bis zum 30. April angesetzt. Wie es weitergeht, kann derzeit niemand genau vorhersagen.

Die DFL will sich in der kommenden Woche mit Politikern und Medizinern zusammensetzen, um über Möglichkeiten einer baldigen Wiederaufnahme des Spielbetriebs in Liga 1 und 2 zu beraten. Anschließend findet am 17. April eine außerordentliche Mitgliederversammlung der DFL statt, auf der über das weitere Vorgehen gesprochen wird. (dhe)