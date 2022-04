Borussia Dortmund: Wende im Transferpoker? DIESE Aussagen machen den BVB-Fans Hoffnung

Wenn ein Name in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden ist, dann ist es Karim Adeyemi von RB Salzburg.

Eigentlich wollte Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz einen Transfer zu Borussia Dortmund verhindern, aber jetzt machen die Aussagen von Salzburgs Geschäftsführer Stephan Reiter wieder Hoffnung auf eine Einigung.

Borussia Dortmund: Irre Wende im Transferpoker?

Die Gerüchte darüber, dass Mateschitz einen Adeyemi-Transfer zum BVB unbedingt vermeiden wollte, machten vor einigen Tagen die Runde. Demnach soll der Österreicher gesagt haben, dass wenn der deutsche Nationalspieler schon zur Konkurrenz gehe, diese wenigstens richtig zahlen solle. Mateschitz würde den Senkrechtstarter wohl eher in Leipzig sehen.

----------------------------------------

Das ist Karim Adeyemi

Geboren am 18. Januar 2002 in München

Spielte von 2009 bis 2011 in der Bayern-Jugend

Über Forstenried und Unterhaching kam er zu RB Salzburg

Am 05. September feierte er sein Debüt für Deutschland gegen Armenien

In Salzburg hat Adeyemi einen Vertrag bis 2024

Sein Marktwert wird auf 35 Millionen Euro taxiert

----------------------------------------

Doch jetzt sollen sich Borussia Dortmund und RB Salzburg wieder näher gekommen sein. Gegenüber „Sky Sport Austria“ verriet Salzburgs Geschäftsführer Reiter: „Es ist genauso interessant und herausfordernd wie bei vielen andere Transfers. Es ist ein gewisser Prozess, wo man sich annähert und wieder ein Stück entfernt und wieder annähert. Der Prozess läuft gerade und wir sind auf einem guten Weg.“

Borussia Dortmund und RB Salzburg vor Einigung?

So soll Reiter mit seinem Dortmunder Pendant Sebastian Kehl in stetigem Austausch sein. „Wir stehen in Kontakt und das wird die nächsten Tagen und Wochen auch so bleiben.“

Borussia Dortmund: Gelingt dem BVB noch die Verpflichtung von Karim Adeyemi? Foto: imago images/Sven Simon

Lediglich bei der Ablöse soll noch Uneinigkeit bestehen. Die Salzburger beharren auf ihre Forderung von 40 Millionen Euro, der BVB hingegen will weniger zahlen.

-----------------------------------------

Transfergerüchte zu Borussia Dortmund:

-----------------------------------------

Mit Blick auf Adeyemis Vertrag bis 2024 sagte Reiter: „Wir haben in den Verhandlungen überhaupt keinen Druck. Wir sind nicht von Karims Transfer abhängig. Aber natürlich ist es für uns strategisch eine wichtige Säule, jedes Jahr Transfereinnahmen zu erzielen.“ (oa)