Borussia Dortmund: Wechsel auf der Zielgeraden? Fans horchen auf

Hat Borussia Dortmund schon den ersten Wechsel für die kommende Spielzeit perfekt gemacht? Das soll nämlich laut einem Bericht der Fall sein. Dabei handelt es sich um Daichi Kamada, an dem neben Borussia Dortmund noch einige andere Top-Klubs Interesse haben sollen. Der Japaner wäre ablösefrei und soll dem Bericht ab 2023 für den BVB auflaufen.

Bei Eintracht Frankfurt zeigt er sich von seiner besten Seite. Daichi Kamada ist dribbelstark, torgefährlich und trickreich. Das macht ihn aktuell auch so begehrt. Top-Klubs wie Tottenham Hotspur, der FC Villarreal und auch der FC Everton haben großes Interesse daran, den japanischen Nationalspieler fest zu verpflichten.

Borussia Dortmund: Wechsel auf der Zielgeraden?

Auch Borussia Dortmund will den 26-Jährigen haben. Am Ende der Saison läuft sein Vertrag bei den Hessen aus. Jetzt berichtet der italienische TV-Sender „Sportitalia“ unter Berufung eigener Informationen, dass der Offensivspieler in der kommenden Saison zum BVB wechseln wird. Jedoch ist diese Meldung mit Vorsicht zu genießen. Im Gegenzug berichtet Sky-Reporter Sven Westerschulze, dass weder finale Verhandlungen oder eine Einigung bestehe. Auch habe der BVB noch kein Vertragsangebot abgegeben.

Bekommt der BVB bei Kamada den Zuschlag?

Zuletzt erklärte Eintracht-Trainer Oliver Glasner, dass man auf eine Vertragsverlängerung des Japan-Stars hoffe. „Ich brauche ihn nicht davon zu überzeugen, denn er weiß, welchen Stellenwert er für unsere Mannschaft hat. Natürlich wird das Finanzielle ein Aspekt sein. Aber wir alle bei der Eintracht sind auf den Geschmack gekommen, wir spüren, wie sich Champions League anfühlt“, sagte der Österreicher gegenüber der „Frankfurter Rundschau“.

Glasner weiter: „Er wird überlegen: ,Habe ich hier realistische Chancen, in den nächsten drei, vier Jahren regelmäßig Champions League zu spielen oder suche ich einen anderen Klub, der mir diese Möglichkeiten sicherer bietet.'“

Einen Wechsel im Winter schloss Kamada selbst bereits aus. „Ich bleibe diese Saison in Frankfurt. Auch wenn es mit anderen Klubs Gespräche im Winter geben könnte, habe ich kein Interesse an einem sofortigen Abgang. Ich habe bereits beschlossen, dass ich mit diesem Trainer und diesem Team die Saison zu Ende spielen will“, sagte er gegenüber „Sport1“.