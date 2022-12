Borussia Dortmund heiß auf Bundesliga-Star – dieser Top-Klub will dem BVB in die Parade fahren

Die deutschen Nationalspieler von Borussia Dortmund werden an ihn keine guten Erinnerungen haben. Schließlich war er am Vorrunden-Aus des DFB-Teams maßgeblich beteiligt. Die Rede ist von Daichi Kamada.

Der Japaner hat sich bei Eintracht Frankfurt in den vergangenen Jahren zu einem echten Star entwickelt. Inzwischen sind gleich mehrere Top-Klubs heiß auf Daichi Kamada – unter anderem auch Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund: Kamada im BVB-Visier

Dribbelstark, torgefährlich, trickreich – Daichi Kamada zählt mittlerweile zu den besten Spielern in der Bundesliga. Mit Eintracht Frankfurt räumte er im vergangenen Jahr den Europa-League-Titel ab, in dieser Saison sorgt er in der Champions League für Furore. Mit drei Treffern war er maßgeblich am Achtelfinal-Einzug der Eintracht beteiligt.

Doch herausragende Leistungen rufen auch immer neue Interessenten auf den Plan. Im vergangenen Sommer platzte ein Wechsel zu Benfica Lissabon in letzter Sekunde, in diesem Sommer steht dann aber wohl der Transfer an. Kamadas Vertrag in Frankfurt läuft aus, damit wäre er ablösefrei zu haben.

Auch Engländer und Spanier heiß auf Japaner

Nach Informationen der „Bild“ steht Kamada bei Borussia Dortmund hoch im Kurs. Der BVB denkt offenbar über eine Verpflichtung des Japaners nach. Mit seinem Interesse ist Dortmund aber nicht alleine: Auch bei Tottenham Hotspur soll der Name dem Bericht zufolge auf der Liste stehen. Genannt wurden zuletzt auch der FC Everton und der FC Villareal. Die Zahl der Interessenten wird aber mit Sicherheit noch wachsen.

Einen Wechsel im Winter schloss Kamada selbst bereits aus. „Ich bleibe diese Saison in Frankfurt. Auch wenn es mit anderen Klubs Gespräche im Winter geben könnte, habe ich kein Interesse an einem sofortigen Abgang. Ich habe bereits beschlossen, dass ich mit diesem Trainer und diesem Team die Saison zu Ende spielen will“, sagte er gegenüber „Sport1“. Aktuell steht sogar noch eine Vertragsverlängerung bei Eintracht Frankfurt im Raum. Der Japaner bestätigte zuletzt Gespräche.