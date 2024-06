Borussia Dortmund macht es offiziell – Wiedersehen mit Ex-Publikumsliebling perfekt

Bei Borussia Dortmund laufen die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Der Kader wird an gewissen Stellen ordentlich umgekrempelt, schon in Kürze werden die ersten Neuverpflichtungen erwartet. Bis zum Trainingsauftakt (10. Juli) wird man bei Dortmund einige neue Gesichter sehen.

Wie schon in den letzten Jahren plant Borussia Dortmund auch in diesem Sommer eine Auslandsreise. 2023 flog man in die USA, dieses Jahr fliegt man nach Fernost. Der BVB gab nun die genauen Pläne für die Asienreise bekannt.

Borussia Dortmund gibt Vorbereitungspläne bekannt

Erst Thailand, dann Japan und das Ganze in nur sechs Tagen. Der BVB wird am Freitag (19. Juli) in Richtung Asien aufbrechen. Der erste Stopp wird die thailändische Hauptstadt Bangkok sein. Dort tritt Schwarz-Gelb am 21. Juli um 20:00 Uhr Ortszeit (15:00 Uhr MESZ) zum Testspiel beim amtierenden League-Cup-Sieger BG Pathum United im BG Stadium an.

„Wir setzen die Tradition unserer Auslandsreisen auch im Sommer 2024 gerne fort. Wir wissen um unsere zahlreichen Fans in Asien, deshalb freuen wir uns sehr, diesmal dort wieder vorbeizuschauen. Und mit Bangkok und Osaka haben wir auch zwei besondere Spielorte gefunden, in denen wir bisher noch nicht zu Gast gewesen sind“, so BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer zur anstehenden Asienreise.

Nach dem Aufenthalt in Thailand wird es für den BVB-Tross um Neu-Chefcoach weiter nach Japan gehen. Auch dort steht ein Testspiel an. Es wird gegen Cerezo Osaka und so gegen einen Ex-Spieler gehen.

BVB-Wiedersehen mit Kagawa

Seit knapp einem Jahr ist Ex-BVB-Publikumsliebling Shinji Kagawa zurück in seiner Heimat. Der 35-Jährige gewann mit Schwarz-Gelb zweimal die Meisterschaft und hat sich tief in die Herzen der Borussen-Anhänger gespielt. Im vergangenen Jahr kehrte er nach 13 Jahren in Europa nach Japan zurück.

Nun spielt er bei seinem Jugendklub in Osaka. Auch der Mittelfeldspieler wird sich auf das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub und seinem ehemaligen Teamkollegen Sahin freuen. 2011 holten sie gemeinsam die deutsche Meisterchaft.