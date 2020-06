Borussia Dortmund: Wird die Leihe verlängert? BVB könnte...

Dortmund. Die Bundesliga biegt auf die Zielgerade ein und zeitgleich beginnt die heiße Phase in der Kaderplanung von Borussia Dortmund für die kommende Saison.

Eine Frage, die dabei viele Fans von Borussia Dortmund beschäftigt: Was passiert mit den Leih-Spielern des BVB? Zumindest bei einem scheint die nähere Zukunft konkrete Formen anzunehmen.

Borussia Dortmund: Bleibt Gomez ein weiteres Jahr in Spanien?

Mit Andre Schürrle, Marius Wolf, Ömer Toprak, Jeremy Toljan, Felix Passlack, Dzenis Burnic und Sergio Gomez sind derzeit sieben Spieler des BVB an andere Vereine ausgeliehen. Mit Achraf Hakimi hingegen haben die Dortmunder aktuell nur einen Leihspieler in den eigenen Reihen.

Alle (!) Leihverträge enden in diesem Sommer. Wie es für die Spieler weitergeht, ist bisher unklar. Einigen von ihnen, wie zum Beispiel Schürrle, wird keine große Rolle im BVB-Kader für die kommende Saison nachgesagt.

Die Leihspieler des BVB:

Verliehen (an):

Sergio Gomez -> SD Huesca

Andre Schürrle -> Spartak Moskau

Marius Wolf -> Hertha BSC Berlin

Ömer Toprak -> Werder Bremen

Jeremy Toljan -> US Sassuolo

Felix Passlack -> Fortuna Sittard

Dzenis Burnic -> Dynamo Dresden

Achraf Hakimi -> Real Madrid

Bei Sergio Gomez scheint das anders zu sein. Der Spanier ist aktuell an den SD Huesca in der zweiten spanischen Liga ausgeliehen. Dort hat er sich als Stammspieler etabliert. In 28 Einsätzen erzielte der 19-Jährige ein Tor und bereitete zwei weitere Treffer vor. Als Tabellenvierter befindet sich Huesca mitten im Aufstiegskampf.

Wie die spanische Zeitung „Diario AS“ nun berichtet, seien die spanischen Vereinsbosse von ihrem Leihspieler so angetan, dass sie Gomez‘ Engagement bei Huesca verlängern wollen. Der spanische U21-Nationalspieler habe das Trainerteam mit seiner Leistung und seiner Entwicklung überzeugt.

Das ist Sergio Gomez:

Geboren am 5. September 2000 in Badalona

Durchlief sämtliche Jugendmannschaften von Barcelona

Wechselte 2018 zum BVB

Nach nur drei Einsätzen in der ersten Mannschaft folgte die Leihe nach Spanien

Seit November 2019 U21-Nationalspieler

Gomez‘ Entwicklung ist aber natürlich auch in Dortmund nicht verborgen geblieben. Die Borussen beobachten alle ihre Spieler sehr genau. Gomez gilt als großes Talent. 2018 holte Borussia Dortmund ihn aus Barcelona für drei Millionen Euro.

Wie „Diario AS“ weiterberichtet, sollen die BVB-Verantwortlichen die Entwicklung des Mittelfeldmannes bei Huesca ebenfalls mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen haben und nun überlegen, ob sie dem Wunsch nach einer verlängerten Leihe nachkommen wollen.

Der Vorteil ist offensichtlich: Gomez könnte ziemlich sicher weitere Spielpraxis sammeln, um dann 2021 mit einiger Erfahrung ins Ruhrgebiet zurückkehren zu können.

Hängt eine Verlängerung am Aufstieg Huescas?

Dabei soll laut dem Medienbericht aus Spanien die Frage um den Aufstieg eine wichtige Rolle spielen. Die zweite spanische Liga wird am Freitag fortgesetzt. Huesca hat fünf Punkte Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz. Bei noch elf verbleibenden Spielen scheint jedoch alles möglich.

Unabhängig davon, scheint es gesichert, dass die Fans des BVB sich darauf freuen, können Gomez in Zukunft wieder im schwarzgelben Trikot zu sehen. Nur die Frage ob bereits 2020 oder erst 2021 hängt wohl auch daran, wie erfolgreich Gomez und Huesca die Saison zu Ende bringen. (mh)