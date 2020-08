Borussia Dortmund: Verrückte Vorliebe – Du wirst nicht glauben, was Jude Bellingham gerne zuhause macht

Er ist der neue auf dem Trainingsplatz: Jude Bellingham. Seit Ende Juli gehört der 17-Jährige zum Kader von Borussia Dortmund. Der BVB zahlte Birmingham City viel Geld für die Dienste von Jude Bellingham.

Nach nun knapp zwei Wochen bei Borussia Dortmund scheint Jude Bellingham sich schon hervorragend eingelebt zu haben. Die BVB-Fans erfahren immer mehr über ihren neuen Superstar. Jetzt hat er seine heimliche Vorliebe geäußert.

Borussia Dortmund: Jude Bellingham stellt sich vor und erzählt DAS

Das erste Testspiel ist absolviert. Jude Bellingham machte gegen den SCR Altach einen sehr guten Eindruck, war beim ersten Treffer maßgeblich an der Entstehung beteiligt. Im Interview mit dem Vereinskanal gibt er einen tieferen Einblick.

„Ich bin der Neue, Jude Bellingham, 17 Jahre, Mittelfeld“, spricht Jude Bellingham seine ersten Worte auf Deutsch. Der Neuzugang ist trotz seines jungen Alters schon sehr weit und vor allem eins: sehr selbstbewusst.

------------------------

Das ist Jude Bellingham

Geboren am 29. Juni 2003 in Stourbridge

Spielte in der Jugend für Birmingham City

Schon mit 16 Jahren kam er regelmäßig in der englischen zweiten Liga zum Einsatz

Position: Zentrales Mittelfeld

Wechselte für rund 25 Millionen Euro zum BVB

------------------------

Als Patrick Owomoyela den Mittelfeldspieler nach dem großen Druck fragt, antwortet er souverän: „Druck macht man sich selbst. Etwa, wenn du schlecht vorbereitet bist. Oder wenn dir das Selbstvertrauen fehlt. Aber da hab ich genug von. Ich versuche immer vorbereitet zu sein. Ich traue mir zu, dass ich meine selbst gesteckten Ziele erreichen kann.“

BVB: Jude Bellingham spricht ganz offen. Foto: imago images/Kirchner-Media

Worte, die die Fans freuen werden

Wissen wollten die Fans natürlich auch, warum er sich für Borussia Dortmund entschieden hat: „Es war natürlich schwer. Aber jetzt bin ich hier und es fühlt sich genau richtig an. Es gab andere Angebote, aber der BVB ist der perfekte Ort für mich. Alleine wenn ich daran denke, wie sich hier junge Spieler entwickelt haben.“

+++ Borussia Dortmund – Austria Wien im Live-Ticker: Entscheidung gefallen! Das Testspiel wird… +++

Ganz aufmerksam wurden die BVB-Fans dann bei der Frage nach den Anhängern: „Die BVB-Fans sind auf der ganzen Welt bekannt dafür, wie laut und leidenschaftlich sie sind. Wenn ich behaupten würde, das hätte keine Rolle gespielt, wäre das gelogen.“ Das geht doch runter wie Butter. Jude Bellingham findet genau die richtigen Worte.

DAS ist Bellinghams „Guilty Pleasure“

Ein Schnitzel hat Jude Bellingham auch schon ausprobiert. Bei seinem ersten Tor würde er am liebsten die ganze Südkurve umarmen. Doch dann kommt der Hammer, mit dem wohl niemand gerechnet hätte. Owomoyela fragt ihn nach seinem „Guilty Pleasure“, also seiner heimlichen Vorliebe.

----------------------

Mehr News zu Borussia Dortmund:

Borussia Dortmund: Irre Anschuldigung – Wurde Sancho zum BVB-Bekenntnis gezwungen?

Borussia Dortmund: DIESES Foto lässt die BVB-Fans träumen

Borussia Dortmund: Transfer kurz vor Abschluss – Reus-Ersatz im Anflug

----------------------

Die Antwort wird die BVB-Fans ganz schön schocken. Es ist „Keeping Up with the Kardashians“. Was das ist? Eine Reality-Serie aus den USA. Die handelt von der Kardashian-Jenner-Familie. Also Kim Kardashian mit Mann Kayne West und ihre Schwestern Kourtney, Kim und Kholé und Kylie und Kendall Jenner. Eigentlich keine typische Serie für einen jungen Fußballer. Aber na gut, jeder hat so seine heimlichen Vorlieben.

>>> Borussia Dortmund: Irre Klausel – wenn der BVB anklopft, steht DIESER Manager direkt parat

Solange Bellingham auf dem Platz seine Leistung abruft, wird den Fans die Lieblingsserie ziemlich egal sein. (fs)