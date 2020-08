Borussia Dortmund: Bellingham macht Ansage an die Fans und trifft sie damit mitten ins Herz

Jude Bellingham und Borussia Dortmund – das scheint jetzt schon eine Liebesbeziehung zu sein.

In einer Twitter-Fragerunde traf der 17-Jährige genau den Ton der BVB-Fans und brachte sie damit ins Schwärmen.

Borussia Dortmund: Bellingham lässt BVB-Fans schwärmen

Seit Ende Juli ist Jude Bellingham bei Borussia Dortmund. Der 17-Jährige wechselte für 23 Millionen Euro von Birmingham City zum BVB. Schon in den ersten Tagen scheint sich Bellingham richtig gut einzufinden.

Gegen den SCR Altach feierte er am Mittwoch sein Debüt im BVB-Trikot und wusste gleich zu überzeugen. „Er war an vielen Toren beteiligt, ist nach vorne gegangen in den richtigen Momenten. Er spürt, wenn er seine Position verlassen muss. Das hat er sehr gut gemacht“, sagte Trainer Lucien Favre nach dem Spiel.

Jude Bellingham feierte sein Debüt im BVB-Trikot. Foto: imago images/Eibner Europa

----------

Das ist Jude Bellingham:

Geboren im Jahr 2003 in Stourbridge (England)

Position: Zentrales Mittelfeld

Wechselte von Birmingham City zu Borussia Dortmund

Absolvierte als 16-Jährige eine komplette Saison in der 2. englischen Liga.

Teuerster U20-Neuzugang der BVB-Geschichte (26,5 Millionen Euro)

----------

Bellingham: „Ich liebe jede Minute“

Für Bellingham selber war das erste Spiel in „Schwarz-Gelb“ ein tolles Erlebnis. „Ich liebe jede Minute davon. Es waren großartige erste Minuten mit den Jungs auf dem Platz. Ich habe es sehr genossen. Die Jungs sind so gut, sie haben es mir einfach gemacht. Sie haben teilweise sehr gut gespielt, obwohl es das erste Spiel nach der Pause war. Ich freue mich sehr, Teil dieser Mannschaft zu sein“, sagte er.

Worte, die bei den BVB-Fans runter gehen wie Öl. Borussia Dortmund könnte mit Jude Bellingham aber nicht nur sportlich einen echten Volltreffer gelandet haben. Auch menschlich weiß der 17-Jährige schon zu überzeugen.

---------------

BVB-Top-News:

---------------

Bellingham lässt Fan-Herzen schmilzen

In einer Twitter-Fragerunde mit dem Engländer stellte jemand die Frage: „Welche Fußball Teams supportest du in den anderen Ligen?“ Bellingshams Antwort traf die Fans mitten ins Herz: „*Blaues Herz* Only Birmingham City!!! (that's the only time I'm using the blue heart from now on!)“ (übersetzt: Nur Birmingham City!!! (Das ist das einzige Mal, wo ich ein blaues Herz verwende))

💙 Only Birmingham City!!! (that's the only time I'm using the blue heart from now on!) @BCFC https://t.co/W6D8sctnub — Borussia Dortmund (@BVB) August 11, 2020

Damit hat er genau die richtige Antwort gefunden. Zum einen weiß er genau, dass Blau die Farbe des Erzrivalen FC Schalke 04 ist, zum anderen verheimlicht er nicht die Liebe zu seinem Jugendverein. Diese aufrichtige ehrliche Antwort lässt die Fans nur so dahinschmelzen. (fs)