Borussia Dortmund: Sancho-Detail kommt ans Licht – es lässt Terzic ganz anders dastehen

Seit Tagen warten die Fans von Borussia Dortmund auf Jadon Sancho. Doch nun hat das Transfer-Hin und Her ein Ende. Der Wechsel wurde in den vergangenen Stunden unter Dach und Fach gebracht. Das bestätigte Transfer-Guru Fabrizio Romano am Mittwochmittag (10. Januar)

Somit wird Sancho nach dreieinhalb Jahren zu Borussia Dortmund zurückkehren. Möglich gemacht soll das ausgerecht der stark in der Kritik stehende Edin Terzic. Der BVB-Cheftrainer spielte in der Rückkehr eine ganz entscheidende Rolle.

Borussia Dortmund: Sancho bot sich Terzic an

BVB und Sancho wieder vereint – zumindest für die kommenden fünf Monate. Der Brite wird in den kommenden Stunden auch ganz offiziell zu Schwarz-Gelb zurückkehren. Nach vielen Verhandlungen haben sich alle Parteien auf die Leihe geeinigt. Somit steht der spektakulären Rückkehr nichts mehr im Wege.

Einen großen Anteil daran, dass der englische Flügelstürmer sich wieder dem BVB anschließt, hat laut der „Sport Bild“ Trainer Terzic. Unter dem Coach machte Sancho in seinem letzten Halbjahr in Dortmund noch einmal einen riesigen Leistungssprung und reifte zum absoluten Top-Star. Spätestens seit seiner Suspendierung bei Man United Ende August 2023 bestehe regelmäßiger Kontakt

Sancho habe sich Terzic Ende des vergangenen Jahres angeboten, damit dieser ihn wieder in die richtige Spur bekommt. Die BVB-Bosse um Watzke, Kehl und Co. hätten eine Rückholaktion zuvor lange ausgeschlossen – Terzic konnte sie mit diesem Argument aber letztlich doch überzeugen.

Sancho-Märchen nur für wenige Monate?

Die Rückkehr des „verlorenen Sohnes“ dürfte bei den BVB-Fans große Euphorie auslösen. Allerdings wird die Freude über Sancho wohl von einem nicht ganz unwichtigen Detail getrübt. Denn Stand jetzt bleibt der Brite nur bis Juni bei Schwarz-Gelb. Manchester United soll keine Kaufoption in den Leihvertrag gewollt haben. Die „Red Devils“ erhoffen sich, dass Sancho beim BVB wieder in die Spur findet und man ihn im Sommer teurer verkaufen kann als zum jetzigen Zeitpunkt.

Ob dieser Plan aus United-Sicht tatsächlich aufgeht, bleibt abzuwarten. Schließlich hat Sancho seit knapp einem halben Jahr kein Mannschaftstraining mehr absolviert – von einem (Pflicht-)Spiel ganz zu Schweigen. In Dortmund dürfte man hingegen trotzdem davon träumen, dass Sancho an seine höchsterfolgreiche Zeit beim BVB anknüpfen kann.