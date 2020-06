Borussia Dortmund vier Mal nominiert! Staubt der BVB diesen Preis ab?

Womöglich darf Borussia Dortmund sich in dieser Saison doch noch über einen kleinen Titel freuen.

Wie in jedem Jahr wird auch 2020 der renommierte „Golden Boy“-Award für den besten Spieler unter 21 Jahren vergeben. Gleich vier Youngster von Borussia Dortmund befinden sich auf der nun veröffentlichten Liste der hundert Nominierten.

Borussia Dortmund: Wird Sancho der „Golden Boy“ 2020?

Es wäre schon fast eine Sensation, wenn der Preis in diesem Jahr nicht an Jadon Sancho ginge. Der BVB-Star spielt eine überragende Saison. In 29 Bundesliga-Einsätzen gelangen dem Flügelflitzer 17 Treffer und 17 Vorlagen.

Auch Erling Haaland zählt zu den Nominierten. Für RB Salzburg und den BVB schoss der Norweger in dieser Saison in 37 Pflichtspielen 42 Tore.

Die beiden BVB-Talente Giovanni Reyna und Sergio Gomez sind ebenfalls nominiert, haben aber sicher keine realistische Chance auf den Preis. Gleiches gilt für Ozan Kabak und Juan Miranda vom Revierrivalen aus Schalke.

Geht der "Golden Boy" 2020 an einen Spieler aus der BVB-Rasselbande? Foto: imago images/Sven Simon

Sancho auf Götzes Spuren?

Schon 2011 konnte ein Spieler von Borussia Dortmund den Preis gewinnen. Damals war es Mario Götze, der zum „Golden Boy“ ausgezeichnet wurde.

In den vergangenen drei Jahren ging der Preis an Joao Felix (2019/Atletico Madrid), Matthijs de Ligt (2018/Ajax, heute: Juventus) und Kylian Mbappé (2017/Monaco, heute: PSG). Weil sie den Preis bereits erhielten, zählen diese drei Jungstars nicht mehr zu den Nominierten.

Von allen anderen Nominierten sind das vermutlich die größten Konkurrenten von Sancho im Rennen um den „Golden Boy“-Award 2020:

Eduardo Camavinga

Verein: Stade Rennes

Land: Frankreich

Position: Mittelfeld

Alter: 17

Verein: FC Bayern

Land: Kanada

Position: Linksverteidiger

Alter: 19

Verein: Ajax Amsterdam

Land: USA

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 19

Phil Foden

Verein: Manchester City

Land: England

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 20

Verein: FC Barcelona

Land: Spanien

Position: Flügelstürmer

Alter: 17

Verein: Manchester United

Land: England

Position: Mittelstürmer

Alter: 18

Callum Hudson-Odoi

Verein: FC Chelsea

Land: England

Position: Flügelstürmer

Alter: 19

Verein: FC Parma

Land: Schweden

Position: Flügelstürmer

Alter: 20

Verein: FC Arsenal

Land: Brasilien

Position: Flügelstürmer

Alter: 18

