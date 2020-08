Borussia Dortmund: Jadon Sancho mit trauriger Beichte: „Ich war ganz schön enttäuscht“

Die Corona-Krise ist nicht spurlos an BVB-Star Jadon Sancho vorbei gegangen. Das Supertalent von Borussia Dortmund gestand jetzt dem Magazin „Soccerbible“: „Durch diese Pandemie waren die vergangenen Monate sehr seltsam.“

Etwas fehlte Jadon Sancho bei den Spielen von Borussia Dortmund besonders: „Keine Zuschauer in den Stadien – das ist schon sehr merkwürdig.“

Borussia Dortmund: Sancho freut sich auf die Fans

Der Angreifer von Borussia Dortmund weiter: „Ich habe versucht, das Beste daraus zu machen und mich auf meine Leistung zu konzentrieren. Das ist mir, so glaube ich, auch ganz gut gelungen. Aber ich freue mich schon sehr darauf, wenn die Fans wieder zurückkommen.“

Jadon Sancho und sein neuer Teamkollege Jude Bellingham. Foto: imago images/Kirchner-Media

Besonders bitter war für den Star von Borussia Dortmund der Umstand, dass die Europameisterschaft um ein Jahr nach hinten verschoben wurde. „Ich war schon sehr enttäuscht“, sagt Sancho: „Ich habe diese Saison echt Gas gegeben und war bereit für die EM.“

Europameisterschaft 2021

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Wettbewerb um ein Jahr verschoben

Neuer Termin: 11. Juni - 11. Juli 2021

Austragungsort: 11 europäische Städte

Finale in London, England im Wembley Stadium

Der BVB-Youngster freut sich daher umso mehr auf die EM-Endrunde im kommenden Jahr. „Ich finde, dass England einen starken Kader mit vielen interessanten Spielern hat“, so Sancho: „ Es wird interessant sein, wer im kommenden Jahr den Sprung in den EM-Kader schafft. Da muss Nationaltrainer Gareth Southgate einige schwierige Entscheidungen treffen. Aber so ist das nun mal bei einem gesunden Konkurrenzkampf.“

Sancho blendet Wechsel-Theater aus

Das ganze Wechsel-Theater um seinen möglichen Transfer zu Manchester United hat Sancho offenbar kaltgelassen. „Ich habe das in den Medien so gut wie gar nicht verfolgt“, sagt der 20-Jährige: „Ich glaube, wenn man einmal anfängt, das Ganze zu sehr zu verfolgen, dann macht es dich irgendwann verrückt.“

In den Testspielen zauberte Sancho bereits wieder. Foto: imago images/Kirchner-Media

Sancho weiter: „Für mich geht es darum, dass ich solche Dinge nicht verfolge. Ich konzentriere mich darauf, dass ich auf dem Platz so gut wie möglich abliefere – vor allem im Training. Ich möchte mich jeden einzelnen Tag verbessern.“

Zudem stellt der BVB-Star klar: „Außerdem ist es für mich wichtig, dass ich immer ein Lächeln im Gesicht habe. Daher beschäftige ich mich nicht dem ganzen Gerede um meine Person.“

Borussia Dortmund: Jadon Sancho hat die Absage der EM hart getroffen. Foto: imago images/Team 2

Moukoko auf dem Vormarsch

Youssoufa Moukoko ist das große Stürmer-Juwel bei Borussia Dortmund. Foto: imago images/Kirchner-Media

Supertalent aus Brasilien?

Diese Testspiele hat Borussia Dortmund noch geplant:

Freitag, 28. August:

15.30 Uhr: SC Paderborn

18.00 Uhr: VfL Bochum

BVB-Testspiel in Gefahr

Sancho fährt Anfang September zur Nationalmannschaft. Foto: imago images/Revierfoto

Sancho in der Nationalmannschaft dabei

Bei den Spiele in der Nations League Anfang September wird Sancho für die „Three Lions“ auflaufen dürfen. Am Dienstag gab Coach Gareth Southgate seinen Kader für die Spiele gegen Island und Dänemark bekannt. Neben Sancho sind 23 weitere Spieler nominiert. (dhe)