Borussia Dortmund: Star vor Blitz-Abschied – wittert der BVB seine nächste Chance?

Wird sich Borussia Dortmund in der Winter-Transferperiode verstärken? Auf dem Markt gibt es viele Stars, die bei ihrem aktuellen Klub unzufrieden sind und einen Wechsel in Erwägung ziehen.

Wie in dem Fall vom spanischen Star Isco, der erst im Sommer zum FC Sevilla gewechselt ist. Dort soll der Mittelfeldprofi allerdings schon wieder vor dem Abschied stehen. Mit Borussia Dortmund wurde der 30-Jährige in der Vergangenheit bereits in Verbindung gebracht. Klappt es jetzt vielleicht mit einem Transfer?

Borussia Dortmund: Isco einer für den BVB?

Nach neun Jahren bei Real Madrid und 19 gewonnenen Titeln verließ Isco im vergangenen Sommer den spanischen Rekordmeister und schloss sich den FC Sevilla an. Allerdings bahnt sich auch hier schon nach nur vier Monaten der Abschied an.

Laut einem Bericht der „Marca“ sollen die Andalusier einem Wechsel des offensiven Mittelfeldspielers offen gegenüberstehen. Demnach soll ein Streit mit Sportdirektor Monchi der Grund sein. Aktuell befindet sich der Traditionsklub nach einer enttäuschenden Hinrunde auf dem 18. Liga-Platz. Der Klub sehe wohl nicht bei allen Profis die Bereitschaft, sich im Abstiegskampf zu stellen. Darunter auch Isco.

Der Spanier dürfte demnach den Verein im kommenden Transferfenster verlassen. Sein Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2024.

2019 Korb an den BVB

Da kommt dann Borussia Dortmund ins Spiel. In der Vergangenheit wurde Isco bereits mit einem Wechsel in die Bundesliga in Verbindung gebracht. 2019 lehnte der Spielmacher einen Transfer zum BVB allerdings wohl ab und wollte sich bei Real Madrid beweisen.

Isco könnte den FC Sevilla verlassen. Ob Borussia Dortmund ihn im Winter verpflichten wird? Foto: IMAGO / Pressinphoto

Folgt in diesem Winter vielleicht der nächste Versuch der Schwarzgelben? Der 38-malige spanische Nationalspieler ist auch mit seinen 30 Jahren noch immer ein Edeltechniker und ließ in den 19 Spielen für den FC Sevilla seine Klasse aufblitzen.

Doch der Abstiegskampf mit dem andalusischen Traditionsverein ist wohl auch für ihn etwas Neues. Ob Borussia Dortmund im Winter es wagt, den Mittelfeldspieler erneut anzufragen und zu verpflichten?