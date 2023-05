Borussia Dortmund: Jetzt ist der Traum perfekt – großer Erfolg für Ex-Star

Die Geschichte von Newcastle United ist wohl einzigartig. Vor knapp zwei Jahren kauften die Verantwortlichen des saudischen Staatsfonds den englischen Traditionsklub auf. Seither träumten die Fans seit langer Zeit wieder von großen Erfolgen. Sogar der Premier League-Titel war ein Thema.

Knapp zwei Jahre später kam man diesem Traum schon ein ganz Stück näher. Zwar konnte man den Premier League-Titel noch nicht ganz anvisieren, doch die Champions League-Qualifikation war das Ergebnis einer starken Saison. Mitten drin: Alexander Isak. Newcastle und das ehemalige Juwel von Borussia Dortmund machten diesen Erfolg Anfang der Woche klar.

Borussia Dortmund: Endlich wieder Königsklasse

Im Vorjahr kämpfte Newcastle United noch gegen Abstieg und sicherte sich erst spät in der Saison den Klassenerhalt. Knapp zwölf Monate später ist die Lage bei den Magpies ganz anders. Mit einem 0:0 gegen Abstiegskandidat Leicester City qualifizierte sich das Team von Eddie Howe erstmals seit über zwei Jahrzehnten für die Champions League. Das letzte Mal als die Magpies in der Königsklasse vertreten waren, hieß der Star-Stürmer noch Alan Shearer.

Nach der schwachen Vorsaison überzeugte man in dieser Spielzeit durchgehend. Man wurde schnell zur dritten Kraft hinter Manchester City und dem FC Arsenal und setzte sich von Fußballgrößen wie Chelsea, United oder Tottenham ab. Diese herausragende Saison krönte man nun am vergangenen Montag (22. Mai) mit der Champions League-Qualifikation. Dabei hatte ein Ex-Spieler von Borussia Dortmund einen großen Anteil.

Nach der Übernahme der Saudis dachten viele, dass Newcastle das neue Manchester City oder das neue PSG wird. Stattdessen arbeitet man bei den Magpies mit einer anderen Strategie. Trotz der vorhandenen finanziellen Mittel sorgte man in den vergangenen zwei Jahren dafür, dass die Mannschaft eine gute Basis bekommt und verpflichtete (noch) keine großen Super-Stars.

Isak ein wichtiger Bestandteil

Einer der wenigen, die für viel Geld in die englische Arbeiterstadt wechselten, ist Alexander Isak. Der Schwede wechselte vergangenen Sommer für knapp 70 Millionen Euro von Real Sociedad in die Premier League. In Spanien machte er mit starken Leistungen und einigen Toren auf sich aufmerksam, nachdem er sich beim BVB nicht wirklich durchsetzen konnte. Isak kam 2017 als 17-Jähriger nach Dortmund und galt als einer der größten Stürmertalente Europas. Den Durchbruch schaffte er bei Schwarz-Gelb jedoch nicht.

Seit seinem Wechsel nach Spanien sieht das anders aus. Er legte in den vergangenen Jahren eine steile Karriere hin und entwickelte sich zu einem Shooting-Star. Der 23-Jährige bestätigt bei Newcastle das, was er bei Real Sociedad lieferte. Viele gute Auftritte und einige Tore. Nach einer durchwachsenen Hinrunde mit einer schweren Oberschenkelverletzung, startete in der Rückrunde richtig durch. Mit elf Torbeteiligungen in 20 Spielen hat Isak einen großen Anteil an der Champions League-Qualifikation seines Teams.

Alexander Isak spielt eine starke Rückrunde. Vor kurzem feierte er mit Newcastle United die Qualifikation zur Königsklasse. Foto: IMAGO/PA Images

Sowohl für Isak als auch für Newcastle hat sich der Transfer also gelohnt. In der kommenden Saison können Isak und Co. sich also auf Real Madrid, Barcelona oder Paris Saint-Germain freuen. Dazu kommt man dem Traum, die Champions League erstmals seit 1927 wieder zu gewinnen, immer näher.