Borussia Dortmund: Interessante Details! BVB-Star verrät Reus-Überraschung

Marco Reus gehört zweifelsohne zu den größten Legenden von Borussia Dortmund. Der gebürtige Dortmunder ist im Laufe seiner Zeit beim BVB nicht nur zum Kapitän und Publikumsliebling, sondern zu einer festen Identifikationsfigur geworden. Ein BVB ohne Reus kann sich wohl kein Fan so richtig vorstellen.

Dennoch ist seine Zukunft noch immer ungewiss und das Szenario, das Reus Borussia Dortmund im Sommer tatsächlich verlassen könnte, wird immer wahrscheinlicher. Wie wichtig der 34-Jährige jedoch weiterhin für sein Team und den Verein ist, zeigt eine Anekdote von Neuzugang Ian Maatsen.

Borussia Dortmund: Shootingstar von Reus völlig überrascht

Maatsen kam im Winter per Leihe vom FC Chelsea. Die Verhandlungen mit dem Premier League-Klub zogen sich mehrere Wochen. Letztlich konnten sich alle Parteien jedoch einigen und Maatsen kam vorerst für sechs Monate zum BVB.

++ Borussia Dortmund: Transfer-Doppelschlag! BVB macht es offiziell ++

Über diesen Schritt ist er sichtlich glücklich. „Ich habe mich hier von Anfang an wohlgefühlt, das heißt: Eigentlich schon vorher auf dem Flug nach Dortmund habe ich ein gewisses Kribbeln gespürt, die Vorfreude darauf, für diesen Klub zu spielen. Ich hatte sofort eine sehr spezielle Verbindung zu den Spielern, auch wenn ich vorher nie mit ihnen gespielt habe“, bekannte er gegenüber Klub-Medien nach seinen ersten Wochen in Schwarz-Gelb.

Das liege vor allem an den Teamkollegen, die ihn besonders gut aufgenommen haben. Einen großen Anteil an der schnellen Eingewöhnung hatte auch Ex-Kapitän Reus, der Maatsen schon früh willkommen hieß. „Marco Reus hat mir noch vor meiner Abreise nach Dortmund eine SMS geschickt, wie sehr er sich darauf freut, mit mir zusammenzuspielen“, so der 21-Jährige: „Marco Reus! Ein auf der ganzen Welt bekannter und respektierter Spieler!“

Gute Bindung zu Oranje-Kumpel Malen

Vor seinem Wechsel zum BVB kannte er Reus persönlich noch nicht. Nur Jamie Bynoe-Gittens und Donyell Malen kannte er. Mit Letzteren macht er in Dortmund fast alles. Malen hat Maatsen an die Hand genommen. Auf dem Rasen und abseits des Platzes verstehen sich die beiden Niederländer bestens.

Weitere News:

Dass sich Maatsen bei Schwarz-Gelb rundum wohl fühlt, zeigen auch seine Leistungen. Der Linksverteidiger zeigt Woche für Woche gute Auftritte und erzielte jüngst seinen ersten Treffer für den BVB. Bei Union Berlin traf er zum 0:2-Endstand.