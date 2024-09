Borussia Dortmund: Fans blutet das Herz – DIESER Anblick macht sie richtig wütend

Im Vergleich zur letzten Saison hat sich im Kader von Borussia Dortmund einiges getan. Ganze 13 Abgänge hatte Schwarz-Gelb im abgelaufenen Transferfenster zu verzeichnen – Sportchef Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl haben den Kader auf links gedreht.

Unter den Abgängen waren auch Klublegenden wie Marco Reus oder Mats Hummels sowie Fanlieblinge wie Jadon Sancho oder Ian Maatsen. Bei Letzterem hat sich der Wechsel noch überhaupt nicht ausgezahlt – für Borussia Dortmund und seine Fans ist das doppelt bitter.

Borussia Dortmund: Maatsen bei Villa nur Reservist

Es war der große Wunsch vieler Fans nach Ablauf der vergangenen Saison: Sie wollten Leihakteur Maatsen unbedingt langfristig beim BVB sehen. Der Niederländer hat sich rasch in die Herzen der schwarz-gelben Fangemeinde gespielt, dazu war er absoluter Stammspieler und Leistungsträger bei den Westfalen.

Letztlich war der Linksverteidiger für den BVB jedoch zu teuer, Maatsen wechselte für knapp 45 Millionen vom FC Chelsea zu Aston Villa. Mit den „Villans“ wird er demnächst auch in der Champions League an den Start gehen. Stand jetzt ist er jedoch kein Stammspieler in Birmingham.

Bisher kam er dreimal in der Premiere League für Villa zum Einsatz – insgesamt sammelte er jedoch nur magere 41 Minuten. Maatsen hat auf seiner Position derzeit klar das Nachsehen – den BVB-Fans tut dieser Anblick wohl weh.

Maatsen wäre beim BVB ein Top-Star

Denn bei Schwarz-Gelb wäre er wohl einer der Top-Stars des Teams. In seiner Zeit beim BVB verpasste er lediglich zwei Spiele aufgrund einer Gelbsperre und einer kleinen Blessur. In allen anderen Partien kam Maatsen zum Einsatz, die allermeisten absolvierte er über die volle Distanz.

Maatsen und der BVB – das war eine sehr kurz, aber intensive Liebesgeschichte. Den Ex-Star nun auf der Bank sitzen zu sehen, wird viele Borussen wütend machen. Fakt ist jedoch auch, dass ein Transfer des 23-Jährigen für Schwarz-Gelb nicht zu realisieren war.