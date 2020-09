Borussia Dortmund: Mario Götze weiter auf der Suche – DIESE zwei Optionen bleiben ihm jetzt noch

Dortmund. Borussia Dortmund hat den Spieltrieb in der Bundesliga wieder aufgenommen. Nicht mehr mit dabei ist Mario Götze.

Doch für Mario Götze bleibt nach seinem BVB-Abgang nur die Zuschauerrolle. Nach wie vor ist der WM-Held auf Vereinssuche. Monaco, Miami oder München - zuletzt kursierten eine Vielzahl von potenziellen Interessenten um den 28-Jährigen.

Mario Götze nach BVB-Abgang auf Vereinssuche - zwei Optionen bleiben

Inzwischen ist der Offensiv-Allrounder fast zwei Monate vereinslos. Auch zwei Beraterwechsel brachten bislang keinen neuen Klub.

Zuletzt war Götze mit Bayern München und Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht worden. Denn hier sind mit Ex-DFB-Co-Trainer Hansi Flick in München und Ex-BVB-Coach Peter Bosz in Leverkusen zwei ehemalige Trainer des Weltmeisters tätig.

Bosz lobt Mario Götze als „guten Jungen“. Er könne sich vorstellen, noch einmal mit ihm zusammenarbeiten. Zugleich wiegelt er ab. Derzeit kein Thema: „Vielleicht ist das in der Zukunft möglich, das hängt auch davon ab, wie lange ich hier Trainer sein darf. Aber es macht keinen Sinn, darüber zu spekulieren, weil wir momentan auf der Suche für andere Positionen sind.“

Wie „Sky“ berichtet, sollen Interessen aus Italien und Frankreich aus dem Götze-Poker ausgestiegen sein. Einzig zwei Teams aus Spanien bleiben ernsthaft interessiert.

Mario Götze verließ den BVB im Juli und sucht derzeit nach einem neuen Verein. Foto: imago images/Team 2

Demnach soll es sich bei den Interessenten um den FC Valencia und FC Sevilla handeln. Problem: beide müssen Corona bedingt ihre Ausgaben genau im Blick behalten. Zunächst sollen daher Abgänge nötig sein, um eine Verpflichtung möglich zu machen.

Götze will nochmal Champions League-Sieger werden

Mit dem FC Sevilla hätte Götze immerhin die Chance, sein anvisiertes großes Ziel zu erreichen. „Ich habe ehrgeizige Ziele und will unbedingt noch die Champions League gewinnen“, hatte Götze kürzlich in „Bild“ gesagt: „Das treibt mich jeden Tag, in jeder Einheit an. Ich will meine Karriere nicht beenden, ohne diesen Titel einmal gewonnen zu haben.“

Mario Götze sucht einen neuen Verein. Foto: imago images/Poolfoto

Der FC Sevilla spielt in dieser Saison in der Champions League. Und kennt sich zumindest mit Titeln aus - ist immerhin Rekordsieger in der Europa League.

