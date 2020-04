Borussia Dortmund: BVB bitter enttäuscht! Handball-Damen um Meistertitel gebracht

Trainer Andre Fuhr und seine Spielerinnen können sich bei Borussia Dortmund den Handball-Titel in diesem Jahr abschminken.

Dortmund. Bittere Nachricht für Borussia Dortmund!

Die Handball-Damen des BVB müssen ihren Traum von der deutschen Meisterschaft nun endgültig begraben. Am Dienstag teilte der Deutsche Handball-Bund mit, dass die Saison abgebrochen wird.

Anders als bei den Männern, wo Spitzenreiter THW Kiel zum Meister erklärt wurde, wird bei den Damen allerdings kein Titel vergeben. Die Damen von Borussia Dortmund, die nach 18 von 26 Spielen auf dem 1. Platz lagen, gehen daher leer aus.

Borussia Dortmund: Handball-Damen enttäuscht

Die Begründung des DHB: In der Saison der Damen wäre noch fast ein Drittel zu spielen gewesen. Außerdem lagen die Handballerinnen von Borussia Dortmund nur einen Punkt vor dem Zweitplatzierten aus Bietigheim. Kiel hatte bei den Männern indes einen 13-Punkte-Vorsprung auf den ersten Verfolger.

Immerhin: Die Damen von Borussia Dortmund erhielten vom DHB als einziges deutsches Team für die kommende Saison die Berechtigung zur Teilnahme an der Champions League. Ein Trostpflaster – wenn auch ein schwaches.

Was passiert in der Fußball-Bundesliga?

Einen Meistertitel würde Borussia Dortmund nun ganz gerne in einer anderen Sportart holen. Die Fußball-Bundesliga könnte am 9. Mai nach fast zweimonatiger Pause wieder losgehen. Dort liegt der BVB in der Tabelle vier Punkte hinter Spitzenreiter FC Bayern München.

Neun Spiele stehen in der Bundesliga noch aus. Unter anderem wird Borussia Dortmund den FC Bayern im direkten Duell noch im Westfalenstadion empfangen.

Stichtag 30. Juni

Derzeit überprüfen die Deutsche Fußball-Liga sowie die Politik und Medizin, ob eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs am 9. Mai realistisch ist. Für die DFL und die Bundesliga-Vereine wäre es enorm wichtig, wenn die Saison bis zum 30. Juni beendet werden könnte. Denn an jenem Stichtag laufen viele Verträge von Spielern und Funktionären aus.

So oder so wird dem europäischen Fußball noch eine chaotische Zeit bevorstehen. Denn während die Bundesliga von einem Start im Mai träumt, sind sich andere europäische Topligen bereits sicher, dass der Ball bis mindestens Mitte Juni ruhen wird...