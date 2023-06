Borussia Dortmund: Jetzt also doch? Diese Meldung lässt die Fans des BVB ausflippen

Um Borussia Dortmund schwirren derzeit einige Gerüchte bezüglich möglicher Neuzugänge. Während die Wechsel von Edson Alvarez und Ivan Fresneda schon auf der Zielgeraden sind, sind andere Deals noch nicht ganz so weit – dafür umso spektakulärer.

Das Gerücht, dass Borussia Dortmund offenbar tatsächlich mit dem Gedanken spielt, Ilkay Gündogan zurück zu Schwarz-Gelb zu locken, hat bei den BVB-Fans für Furore gesorgt. Nun soll der Deal tatsächlich konkreter geworden sein.

Borussia Dortmund: Angebot für Gündogan-Rückkehr abgegeben

Eine Gündogan-Rückkehr zum BVB würde ganz Fußballdeutschland zum Beben bringen. In den vergangenen Wochen war es mehr ein Gerücht über das lose Interesse als eine konkrete Transfermeldung. Doch das könnte sich in den kommenden Tagen ändern. Denn laut der spanischen Zeitung „Sport“ sind die BVB-Bosse aktiv geworden.

Demnach sollen die Verantwortlichen dem Ex-Schützling einen langfristigen Vertrag über mehrere Jahre angeboten haben. Das Konzept: Im kommenden Jahr soll Gündogan Bellingham in seiner Rolle ersetzen und mindestens ein genauso wichtiger Baustein der Mannschaft werden.

Anschließend soll der 32-Jährige einen Job im Management des Pottklubs erhalten. Somit bieten die Bosse ihm gleich eine Karriere nach der Karriere an. Ob ihm das letztlich überzeugt, wird sich zeigen. Neben dem BVB buhlen auch der FC Barcelona und Saudi-Klub Al Ittihad um den Mittelfeld-Strategen.

Nach dem CL-Titel zurück nach Deutschland?

Ein großer Pluspunkt für den BVB könnte der gewonnene Champions-League-Titel sein. Gündogan konnte am Samstag (10. Juni) mit Manchester City die Königsklasse gewinnen und so endgültig in den Fußball-Olymp aufsteigen. Er hat mit dem Triumph in der Champions League alles erreicht, was man auf Klubebene erreichen kann. Somit wäre jetzt der Weg frei, um nach Dortmund zurückzukehren – an dem Ort, wo er zu einem Star wurde und seine Karriere auf hohem Niveau ausklingen lassen könnte.

Ob dies nur ein fußballromantischer Gedanke ist oder wirklich Realität wird, bleibt abzuwarten. Doch der BVB scheint ernst machen zu wollen.