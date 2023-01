Borussia Dortmund: Halb Europa jagt Mega-Talent – auch der BVB mischt mit

Die Dortmunder Juwelenschmiede hat sich in den vergangenen Jahren in Europa einen einzigartigen Ruf erarbeitet. Beinahe täglich wird Borussia Dortmund mit den größten Talenten Europas in Verbindung gebracht. Jetzt ist der nächste Name im Dunstkreis des BVB aufgetaucht.

Borussia Dortmund soll im Rennen um das belgische Supertalent Mika Godts mitmischen. Der 17-Jährige ist im Sommer ablösefrei zu haben und wird von halb Europa gejagt.

Borussia Dortmund wohl an nächstem „Hazard“ interessiert

Mit gerade einmal 17 Jahren ist Mika Godts schon in aller Munde – und dabei hat der Belgier noch kein einziges Spiel im Profibereich absolviert. In dieser Spielzeit lief er für die zweite Mannschaft des KRC Genk auf und erzielte in 17 Spielen sechs Tore.

Dass Godts nicht schon bei den Profis spielt, liegt nicht an seinen Qualitäten. Zu Saisonbeginn zog Genk den 17-Jährigen eigentlich in die erste Mannschaft hoch. Weil Godts aber eine Vertragsverlängerung verweigerte, versetzten die Verantwortlichen ihn wieder zurück.

Der Vertrag des belgischen Talents läuft am Saisonende auf. Godts kann den KRC Genk also ablösefrei verlassen – und Interessenten gibt es zu Genüge. Der Offensivspieler, der mit seinen Dribblings an Eden Hazard erinnert, ist heiß begehrt.

DIESER Klub hat die Nase bei Godts vorn

Laut der belgischen Tageszeitung „Het Nieuwsblad“ zählt Borussia Dortmund zu den Interessenten. Darüber hinaus sollen der AC Mailand und die „halbe Premier League“ den 17-Jährige genau beobachten.

Die Nase vorne hat demnach aber ein anderer Klub – nämlich Ajax Amsterdam. Die Niederländer sollen dem Bericht von „Het Nieuwsblad“ bereits Kontakt aufgenommen haben und bereit sein, den 17-Jährigen schon in diesem Winter für eine Ablöse zu verpflichten. Damit könnten die Niederländer die Konkurrenz ausstechen. Genk soll aber nicht daran interessiert sein, Godts schon im Winter zu verkaufen.