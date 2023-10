Borussia Dortmund: Klub-Legende mit Klartext vor „Klassiker“ – „Muss bewiesen werden“

Mit bisher neun ungeschlagenen Bundesliga-Spielen in dieser Saison geht Borussia Dortmund mit breiter Brust in das Topspiel gegen die Bayern. Doch vor allem am Anfang der Spielzeit konnte der BVB lediglich mit den Ergebnissen überzeugen. Das macht einem Ex-Spieler vor dem Bayern-Duell sorgen.

Michael Rummenigge hat für beide Klubs gespielt und war mit beiden Vereinen sehr erfolgreich. Vor dem direkten Aufeinandertreffen seiner beiden Ex-Klubs blickt der 59-Jährige nun auf Borussia Dortmund und gibt eine klare Prognose ab.

Borussia Dortmund: Rummenigge glaubt nicht an BVB-Meisterschaft

Nach dem dramatischen Saisonfinale war sich jeder in Dortmund sicher: In der kommenden Saison wollen wir den Bayern erneut Paroli bieten. In der Bundesliga steht man nach neun Spielen mit 21 Punkten zwei Zähler hinter den Bayern. Gemeinsam mit Leverkusen sind die beiden Schwergewichte die einzigen Klubs, die bisher noch keine Niederlage hinnehmen mussten.

Am Samstag (04. November, 18.30 Uhr) kann die Mannschaft von Edin Terzic dann auch im direkten Duell beweisen, wie nah man an den Bayern dran ist. Rummenigge glaubt allerdings nicht an einen Erfolg der Dortmunder. Vor allem nicht nach 34 Spieltagen.

„So leid es mir als Dortmunder tut, aber an die Borussia glaube ich in dieser Saison nicht. Den Titel hätte man in der vergangenen Spielzeit holen müssen“, schrieb der 59-Jährige in einem Gastbeitrag für den „Sportbuzzer“. „Auch wenn die Ergebnisse seit Wochen stimmen, überzeugen mich die Leistungen nur selten. Siegen ohne zu glänzen, ist zwar eine Qualität, wird auf Dauer aber nicht genügen“, ergänzte der Ex-Profi.

„Traue der momentanen Stabilität nicht“

Rummenigge tippt ganz vorne auf ein Duell zwischen dem FC Bayern und dem derzeitigen Primus Bayer Leverkusen. Auch RB Leipzig sieht er stark. Beim BVB hat der gebürtige Lippstädter hingegen Zweifel. “ Ich traue der momentanen Stabilität der Mannschaft noch nicht so recht über den Weg“, merkte Rummenigge an.

„Gerade zu Beginn der Saison hatte sich immer wieder ein gewisses Phlegma beim BVB eingeschlichen. Ob man dieses nun wirklich abgelegt hat, muss noch bewiesen werden“, äußerte er seine Sorgen.