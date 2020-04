Borussia Dortmund: Haaland-Wechsel für 300 Millionen Euro? DIESE Ansage hat es in sich

Kassiert Borussia Dortmund für Erling Haaland etwa eine Ablöse, die alles Bisherige in den Schatten stellt?

Für Neymars Wechsel von FC Barcelona zu Paris Saint-Germain hatte PSG im Jahr 2017 stolze 222 Millionen Euro auf den Tisch gelegt – bis heute Rekord in der Fußballwelt. Wenn es nach dem früheren italienischen Stürmer-Star Christian Vieri geht, könnte Haaland diesen Rekord bei Borussia Dortmund sprengen.

Borussia Dortmund: Lobeshymne für Haaland

„Haaland ist das größte Talent von allen“, sagte Vieri der Zeitung „Corriere della Serra“: „Er hat sich genau richtig entschieden, als er zu Borussia Dortmund wechselte. Das ist der beste Club, wenn es darum geht, junge Talente zu fördern.“

Vieri weiter: „In einigen Jahren wird er für 200 Millionen Euro zu einem großen Verein wechseln – vielleicht sogar für 300 Millionen Euro.“

Christian Vieri war vor 20 Jahren einer der besten Angreifer der Welt. Foto: imago/Camera 4

Gewagte Vieri-Prognose

Die Prognose des früheren Superstars von Inter Mailand ist aus mehreren Gründen sehr gewagt. Zum einen zweifeln Experten wegen der Corona-Krise daran, dass Vereine in naher Zukunft das nötige Geld haben, um solche Ablösesummen zu zahlen. Zum anderen war in verschiedenen Medienberichten immer wieder die Rede davon, dass Haaland den BVB ab Juli 2021 für eine festgeschriebene Ablöse von rund 75 Millionen Euro verlassen kann.

Immerhin: Haaland darf die Worte von Vieri als großes Lob verstehen. Der Italiener weiß schließlich, wovon er spricht. In seiner Karriere erzielte der Stürmer zwischen 1991 und 2009 in 525 Pflichtspielen 248 Tore. Sowohl in Italien (bei Inter) als auch in Spanien (bei Atletico Madrid) wurde Vieri Torschützenkönig.

BVB-Top-News:

„Ich bin begeistert vom Fußball von Jürgen Klopp“

Der 46-Jährige ist nicht nur Fan von Erling Haaland, sondern auch von einem anderen BVB-Publikumsliebling. „Ich bin begeistert vom Fußball von Jürgen Klopp“, sagte Vieri: „Dieses schnelle, aggressive Spiel – Liverpool spielt heute genauso wie Borussia Dortmund unter Klopp zuvor.“ (dhe)