Erling Haaland: Skandal um Ex-BVB-Star? Fans können es kaum fassen

Es ist die die größte Individual-Auszeichnung des Fußballs! Jeder Profi träumt davon, eines Tages den goldenen Ball in die Luft stemmen zu können. Und doch gibt es fast in jedem Jahr so viele Diskussionen um den Ballon D’0r. So auch dieses Mal – hätte Erling Haaland den Preis gewinnen müssen?

Zweilfelsohne hat der Ex-BVB-Star alles getan, um diesen großen Preis zum ersten Mal zu gewinnen. Triple-Sieg mit Manchester City, Torrekord in der Premier League und Leistungen der Extraklasse. Dennoch ging der Ballon D’0r nicht an Erling Haaland. Fußballfans schäumen aufgrund dieser Entscheidung regelrecht vor Wut.

Erling Haaland: Ballon D’or geht trotz Triple und Torrekord an Messi

Lionel Messi hat am Montagabend (30. Oktober) seine insgesamt achte Weltfußballer-Auszeichnung überreicht bekommen. Damit baut der Argentinier seinen Rekord noch einmal aus. Viele Fußballfans gehen davon aus, dass das sein letzter gewesen sein wird. „Die Ära von Ronaldo und Messi geht mit diesem Preis wohl endgültig zu Ende“, schreibt ein „X“(ehemals Twitter)-User auf der Plattform.

Doch hätte er diesen historischen Preis überhaupt noch einmal gewinnen sollen? Für viele (Haaland-)Fans steht fest: Nein! Haaland hat die Champions League, den FA Cup und die Premier League gewonnen, ist dazu Torschützenkönig in der Premier League und der Champions League geworden und hat den Torrekord der englischen Liga (36 Tore) geknackt. „Was muss man noch machen, um diesen lächerlichen Preis zu gewinnen“, schreibt ein Fan auf „X“.

Ein anderer wird noch deutlicher: „Der nächste Skandal in der Geschichte des Ballon D’ors. Das Ding kann man wirklich abschaffen!“ Der ausschlaggebende Faktor pro Messi dürfte wohl der Gewinn der Weltmeisterschaft gewesen sein. Der Argentinier lieferte eine WM-Show nach der anderen ab und führte sein Land nahezu im Alleingang zum Titel. Im Vergleich zu Haalands Leistungen, die sich über das gesamte Jahr erstreckt haben, sei das jedoch nicht genug, um den Ballon D’or zu gewinnen, betonten mehrere Fans.

Gerd-Müller-Trophäe als kleiner Trost?

Doch mit leeren Händen musste Haaland nicht zurück nach Manchester fliegen. Der Ex-Dortmunder gewann die Gerd-Müller-Trophäe. Damit wurde der Norweger für seine wettbewerbsübergreifenden 52 Tore als bester Torschütze ausgezeichnet.

Für den erfolgsbesessenen Angreifer dürfte das zumindest ein kleiner Trost sein. Vielleicht darf er schon im kommenden Jahr den Ballon D’0r entgegen nehmen. Bei einer ähnlich guten Saison wird es ein Kopf an Kopf-Rennen mit einem ehemaligen Teamkollegen aus Dortmunder Zeiten. Jude Bellingham, der als bester U21-Spieler ausgezeichnet wurde, dürfte sich angesichts seiner derzeitigen Leistungen auch Hoffnungen auf diesen Preis machen dürfen.