Borussia Dortmund: BVB-Fans eskalieren – wegen DIESER Haaland-Aussage

Borussia Dortmund: Erling Haaland will beim BVB bleiben.

Die Herzen der Fans von Borussia Dortmund hat Erling Haaland im Sturm erobert. Der Norweger ballerte sich mit zahlreichen Treffern zum BVB-Publikumsliebling.

Jetzt lässt eine Aussage von Mino Raiola, dem Berater von Erling Haaland, die Anhänger von Borussia Dortmund jubeln.

Borussia Dortmund: Fans jubeln – wegen DIESER Aussage vom Haaland-Berater

Erling Haaland ist in der vergangenen durchgestartet wie eine Rakete. Der Norweger wurde im Winter von fast ganz Europa umworben, am Ende bekam Borussia Dortmund den Zuschlag. Doch schon damals rankten sich die Gerüchte um die Karriereplanung von Erling Haaland.

Jetzt hat sein Berater Mino Raiola allen Gerüchten eine Absage erteilt. Bei „Sky Sports“ gab er ein klares Statement ab: „Es ist eine Schande für diejenigen, die ihn nicht genommen haben, und es bleibt ein Traum für diejenigen, die ihn nehmen wollen. In diesem Jahr wird er nicht umziehen, in Dortmund geht es ihm gut.“

Das ist Erling Haaland

Geboren am 21. Juli 2000 in Leeds, England

Nationalität: Norweger

Position: Mittelstürmer

Größe: 1,94 Meter

Begann seine Karriere in Norwegen und wechselte 2019 zu RB Salzburg

Anfang 2020 schloss er sich Borussia Dortmund an

Geschätzter Marktwert: 72 Millionen Euro

Bedeutet für die BVB-Fans in dieser und in der nächsten Transferperiode müssen sie sich keine Sorgen machen, dass ihr Superstar den Club schon wieder verlässt. Die Anhänger sind außer sich vor Freude.

Erling Haaland ist glücklich beim BVB. Foto: id230241906

Haaland für immer beim BVB?

Real Madrid plant wohl fest mit einer Verpflichtung des Norwegers – allerdings wohl erst in ein bis zwei Jahren. „Dies ist nicht der Zeitpunkt für einen Umzug, wir sind uns sehr wohl bewusst, welche Entwicklung seine Karriere nehmen kann“, so Raiola. Damit ist also auch klar: Ewig wird Haaland nicht das Trikot von Borussia Dortmund tragen.

Erling Haaland will nicht umziehen. Foto: imago images/Team 2

Aktuell besitzt der 20-Jährige allerdings noch einen Vertrag bis 2024. Haaland ist glücklich in Dortmund und kann dort seinen nächsten Karriereschritt gehen. Wie lange er am Ende bleibt, das wird sich zeigen.

Erling Haaland will mit dem BVB Titel gewinnen. Foto: imago images/Team 2

Neuzugang aus Brasilien?

