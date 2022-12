Borussia Dortmund plant nicht mehr mit Star – folgt jetzt der Abschied?

Der Jahreswechsel kommt immer näher und gleichzeitig bedeutet es auch, dass am 1. Januar 2023 das Transferfenster öffnet. Borussia Dortmund hat dabei die Möglichkeit, sich für die laufende Saison zu verstärken.

Aber es könnte auch Abgänge bei Borussia Dortmund geben. So sollen die Schwarzgelben mit einem BVB-Star nicht mehr planen. Folgt in diesem Winter schon der Abschied?

Borussia Dortmund plant nicht mehr mit Star

Er hat wieder durchwachsene Monate hinter sich. Dementsprechend hat sich sein Status als möglicher Wechselkandidat auch nicht ins Positive gewandelt. Die Rede ist von Emre Can. Der 28-Jährige könnte Borussia Dortmund jetzt wohl sogar verlassen.

Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, sei intern die Entscheidung getroffen worden, nicht mehr mit Can zu planen und ihn sogar abzugeben.

Bereits im vergangenen Sommer hatte sich der BVB gesprächsbereit gezeigt, allerdings kamen wohl keine Angebote anderer Klubs rein, berichtete die „Bild“ damals. Dem Bericht nach hatten die Dortmunder mit Angeboten von 15 bis 20 Millionen Euro gerechnet.

Can vor BVB-Abgang?

Auch für das im Januar beginnende Wechselfenster trifft das wieder zu: Sollten andere Vereine Interesse zeigen, werden die Schwarzgelben dem Mittelfeldspieler keine Steine in den Weg legen.

In Dortmund hat der zentrale Mittelfeldspieler, der auch öfters in der Innenverteidigung zum Einsatz kommt, noch einen Vertrag bis 2024. Can gehört mit seinem Gehalt zu den Großverdienern im Kader, kann seine Erwartungen aber nicht erfüllen.

Mehr News für dich:

In der Champions League absolvierte der 37-fache deutsche Nationalspieler immerhin vier Spiele über die vollen 90 Minuten, während es in der Bundesliga lediglich beim spektakulären 2:2 gegen den FC Bayern München der Fall war. Alles sieht wohl nach einem Abschied aus. Ob der im Winter folgen wird oder dann im kommenden Sommer, wird sich zeigen.