Borussia Dortmund: Befürchtungen werden wahr – Terzic verkündet bittere Kunde

Nachdem furiosen Einzug ins Viertelfinale der Champions League steht für Borussia Dortmund am Sonntag (17. März, 17.30 Uhr) der Bundesliga-Alltag gegen Eintracht Frankfurt an. Das Team von Edin Terzic möchte den Schwung aus der Königsklasse mit in die Liga nehmen, um vor der Länderspielpause einen weiteren Sieg einzufahren.

Vor dem Spiel gibt es allerdings einen bitteren Rückschlag für Borussia Dortmund. Abwehrspieler Julian Ryerson wird dem BVB erneut nicht zur Verfügung stehen. Das bestätigte sein Trainer auf der Pressekonferenz am Freitag (15. März).

Borussia Dortmund: Ryerson fällt erneut aus

Aufgrund einer Hautentzündung fehlte der Norweger schon unter der Woche gegen PSV Eindhoven. Seither konnte der Rechtsverteidiger auch nicht wieder trainieren, sodass ein Ausfall gegen Frankfurt bereits im Raum stand. Dieser wurde nun von Terzic auch offiziell verkündet.

Am Mittwoch (13. März) ersetzte Niklas Süle den fehlenden Ryerson auf der rechten Defensivseite. Auch gegen Frankfurt dürfte dieser den Vorzug vor Marius Wolf oder Mateu Morey erhalten.

Da auch Marcel Sabitzer aufgrund seiner Rotsperre am Sonntag fehlt, wird Terzic seine Startelf mindestens auf einer Position verändern müssen. Abwehr-Chef Nico Schlotterbeck kehrt hingegen wieder zurück. Der Innenverteidiger fehlte gegen Eindhoven gelb gesperrt.

Positives Ergebnis vor der Länderspielpause?

Für den BVB wird das Heimspiel gegen Frankfurt enorm wichtig. Zum einen, weil man mit einem Sieg mit ganz breiter Brust in die Abstellungsperiode gehen könnte. Zum anderen warten nach der Länderspielpause mit Bayern, Stuttgart, Leipzig und Leverkusen echte Brocken. Selbstbewusstsein kann in diesen Duellen sicherlich nicht schaden.

Gegen die Hessen dürfte es allerdings ein ganzes Stück Arbeit werden, Frankfurt ist seit fünf Bundesliga-Partien ungeschlagen und konnte sich zuletzt enorm stabilisieren. Auf dem Weg zu Platz vier und zur Champions League-Qualifikation ist ein Sieg gegen die Adler jedoch wohl Pflicht für Terzic und sein Team.