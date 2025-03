Borussia Dortmund: Jetzt klopft auch Barca an! BVB-Star vor dem Absprung?

Er gehört zweifelsohne zu den größten Talenten, die Borussia Dortmund in den eigenen Reihen hat. Immer mal wieder lässt er sein großes Potenzial aufblitzen. Doch der große Durchbruch wollte Julien Duranville beim BVB noch nicht gelingen.

Das liegt allen voran an den immer wiederkehrenden Verletzungen und Blessuren, die den Youngster in den letzten Monaten und Jahren außer Gefecht gesetzt haben. Sein großes Potenzial lockt jetzt aber sogar absolute Top-Klubs an! Muss Borussia Dortmund den Youngster im Sommer ziehen lassen?

Borussia Dortmund: Duranville weckt Begehrlichkeiten

In dieser Saison kommt der junge Belgier – wie auch schon in den letzten Spielzeiten – nur sporadisch zum Einsatz. Der 18-Jährige kommt bis dato auf 18 Einsätze, viermal durfte er von Beginn an ran. Und doch scheinen die Top-Klubs ihn auf dem Radar zu haben. Zuletzt wurde bereits publik, dass einige Premiere-League-Vereine den Youngster auf dem Zettel haben, nun soll auch der FC Barcelona Interesse an Duranville zeigen.

Laut „todofichajes.com“ sind Verantwortliche des spanischen Topklubs bereits bei Borussia Dortmund vorstellig geworden, um sich nach der Verfügbarkeit des Flügelstürmers zu erkundigen. Der erste Kontakt zwischen den beiden Klubs besteht also bereits. Doch wird der BVB den Belgier gehen lassen?

Es heißt, dass der BVB bereit wäre, Duranville ab einer Ablösesumme in Höhe von 25 Millionen Euro ziehen zu lassen. Doch erst Ende letzten Jahres betonten die BVB-Bosse, dass sie von Duranville überzeugt sind und ihn auch in Zukunft bei Schwarz-Gelb sehen würden.

BVB lehnte Angebote für Duranville ab

Im Winter hatten schon einige Vereine für Duranville angeklopft. So wollte Besiktas Istanbul den jungen Flügelflitzer ausleihen. Dies lehnte der BVB laut „Bild“ jedoch direkt ab. So ist es durchaus fraglich, ob sich die Meinung der Borussen-Bosse in den wenigen Monaten geändert hat.

Duranville war im Januar 2023 für achteinhalb Millionen Euro von RSC Anderlecht zu Borussia Dortmund gewechselt. Seither hatte der 18-Jährige jedoch immer wieder mit bitteren Verletzungen zu kämpfen. Zum großen Durchbruch ist es deshalb noch nicht gekommen. Nichtsdestotrotz hoffen die Westfalen weiterhin auf eben jenes Szenario.