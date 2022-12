Borussia Dortmund: Klub-Boss mit deutlicher Ansage – BVB-Flirt „muss Rekord-Transfer werden“

Borussia Dortmund ist immer wieder auf der Suche nach Top-Talenten, die sich bei den Schwarzgelben dann zu Superstars entwickeln. In der Vergangenheit klappte das öfters Mal mit Juwelen wie Jadon Sancho, Erling Haaland oder Jude Bellingham.

Ein Talent, an dem Borussia Dortmund wohl schon länger interessiert sein soll, ist europaweit heiß begehrt und zeigte schon bei der WM, warum so viele Top-Klubs ihn wollen. Jetzt äußerte sich sein Boss zu den Gerüchten und fordert eine monströse Ablöse.

Borussia Dortmund: Klub-Boss mit deutlicher Ansage

Mit den Niederlanden reichte es nicht ganz zum Halbfinal-Einzug, aber dennoch konnte Cody Gakpo bei der WM in Katar zeigen, was für Talent er ist. Zahlreiche Spitzenvereine haben den Shootingstar in Visier genommen, darunter wohl auch Borussia Dortmund. Bereits seit Anfang des Jahres soll der BVB Interesse an Gakpo zeigen (Hier mehr dazu).

Bei seinem Klub PSV Eindhoven hofft man, dass ein möglicher Gakpo-Transfer viel Geld in die Kasse bringt. Fußballdirektor Marcel Brands erklärte, dass er für Gespräche offen sei und bestätigte nebenbei, dass der 23-Jährige im Januar wechseln darf. Vorausgesetzt, es springt eine Ablöse von mehr als 45 Millionen Euro heraus.

Cody Gakpo zeigte schon bei der WM sein Talent. Foto: IMAGO / Icon Sportswire

„Man muss realistisch sein. Wenn man über Codys Preisschild spricht, wie viele europäische Klubs sind in der Lage, einen Spieler seines Kalibers zu kaufen? Vielleicht zehn oder zwölf Vereine? Man braucht einen Spieler auf dieser Position und muss dann auch in der Lage und bereit sein, das Geld im Januar auszugeben. Wir müssen einfach abwarten, ob das alles klappt“, erklärte Brands am Montagabend bei einer Veranstaltung der PSV-Fans.

BVB-Flirt „muss Rekord-Transfer werden“

Anschließend fügte er hinzu: „Es muss auf jeden Fall ein Rekord-Transfer werden, dann weiß man, in welche Richtung es geht. Auf jeden Fall mehr als 40 Millionen.“ Für PSV wäre er dann tatsächlich der Rekordverkauf. 2019 wechselte Hirving Lozano für 45 Millionen zum SSC Neapel.

„Wir müssen abwarten, ob das alles eintritt. In den Medien sieht es so aus, als stünden alle Vereine Schlange, aber in Wirklichkeit wissen wir noch nichts von einem Interesse. Cody fährt jetzt in den Urlaub. Wenn es etwas gäbe, wäre es Cody oder seinem Management bekannt. Uns ist jedoch nichts bekannt“, so Brands weiter.

Sollte Borussia Dortmund tatsächlich in die Offensive gehen und einen Gakpo-Transfer anvisieren, gibt es brutale Konkurrenz. Manchester United und der FC Bayern werden in vielen Medienberichten genannt.