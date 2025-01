Borussia Dortmund: Weg für Hammer-Transfer frei! Geht jetzt alles ganz schnell?

In den vergangenen Tagen drehte sich bei Borussia Dortmund fast alles um Donyell Malen. Der Niederländer steht sei Tagen vor einem Abgang in Richtung Premiere League. Nun haben Aston Villa und der BVB eine Einigung gefunden: Malen wird Schwarz-Gelb in den kommenden Stunden verlassen.

Ein Akteur könnte hingegen den anderen Weg einschlagen – von der Premiere League zu Borussia Dortmund. Der BVB bemüht sich seit Tagen um einen Wechsel von Carney Chukwuemeka – nun rückt der Transfer näher!

Borussia Dortmund: Chukwuemeka-Leihe vor Abschluss?

Chukwuemeka gehört zu den größten Mittelfeld-Talenten der Premiere League. Doch für den 21-Jährigen ist die Konkurrenz beim FC Chelsea schlichtweg zu groß. Daher könnte der junge Brite nun verliehen werden, um Spielpraxis zu sammeln und sich weiterzuentwickeln. Dies könnte er in Dortmund tun!

Laut Transfer-Guru Fabrizio Romano hat sich der BVB zuletzt stark um Chukwuemeka bemüht. Und nun scheint es, als sei der FC Chelsea den Borussen-Bossen entgegengekommen. Chelsea hat die Tür für eine Leihe geöffnet.

Wie genau die Leihmodalitäten letztlich aussehen werden, ist noch nicht klar. Doch Fakt ist: Es wird sich – sofern der Deal über die Bühne geht – um eine reine Leihe ohne Option handeln. Der Top-Klub aus London wird eine solche Klausel nicht verankern lassen, so Romano.

Transfer-Doppelschlag des BVB?

Chukwuemeka soll im Sommer in jedem Fall nach London zurückkehren, um ihn entweder für eine satte Summe zu verkaufen oder in die Mannschaft zu reintegrieren. Allerdings könnte der BVB die Leihe schon in Kürze abschließen. Neben Chukwuemeka hat Schwarz-Gelb auch einen weiteren Chelsea-Akteur auf dem Zettel: Renato Veiga.

Auch der flexible Defensiv-Akteur soll den BVB im besten Fall verstärken. Doch anders als bei Chukwuemeka möchte Chelsea bei Veiga einen festen Transfer forcieren. Die Londoner erhoffen sich eine Ablöse von bis zu 30 Millionen Euro – das werden die Westfalen nicht machen. Derzeit scheint es also, als würde vorerst nur Chukwuemeka bei Schwarz-Gelb landen können.