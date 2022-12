Borussia Dortmund: Hammer-Rückkehr? Talent liebäugelt mit BVB-Wechsel – „Weiß man nie“

Über kaum eine Rückkehr wird unter BVB-Fans derzeit so sehr spekuliert wie die von Christian Pulisic vom FC Chelsea. Holt Borussia Dortmund ihn wirklich zurück? Nach der WM-Teilnahme beschäftigt sich der Offensivmann um seine Zukunft. Die könnte womöglich in Deutschland weitergehen.

In England ist er bei den „Blues“ nicht mehr als ein Edeljoker und soll deshalb nach dreieinhalb Jahren in Erwägung ziehen, den Verein zu verlassen. Borussia Dortmund ist eine Alternative, aber es gibt auch noch einen anderen Interessenten aus der Bundesliga.

Borussia Dortmund: Hammer-Rückkehr?

Der ganz große Durchbruch beim FC Chelsea ist Pulisic nach seinem Abgang von Borussia Dortmund verwehrt geblieben. Der US-Nationalspieler stand in der laufenden Saison lediglich in fünf Pflichtspielen in der Startelf, kommt meistens nur noch von der Bank. Damit ist der Ex-BVB-Star überhaupt nicht zufrieden.

Daher könnte in diesem Winter schon ein Wechsel erfolgen. In England soll Manchester United interessiert sein, in Deutschland werden der FC Bayern und auch sein ehemaliger Klub Borussia Dortmund mit einem Transfer in Verbindung gebracht.

Und was sagt Pulisic selbst? Im Podcast „Indirect“ auf die aufkommenden Spekulationen um seine Zukunft gab sich der Rechtsaußen durchaus offen. „Zurzeit“ sei er „zurück beim FC Chelsea“, zitiert ihn das Portal „Football London“. Pulisic sei „fokussiert und bereit“, die laufende Saison beim Londoner Traditionsverein zu beenden.

Ex-BVB-Star Pulisic: „Im Fußball weiß man nie“

Doch der Flügelspieler liebäugelt auch mit einem Wechsel: „Im Fußball weiß man nie. Dinge können sich schnell ändern und es kann alles passieren.“

Wird es am Ende vielleicht eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte? Bei Borussia Dortmund dürfte er mit offenen Armen empfangen werden. Denn auf seiner Position hat der BVB schon seit langem ein großes Problem. Einen schnellen Spieler für die Außen brauchen die Schwarzgelben und mit Pulisic wäre diese Lücke geschlossen. Ab dem 1. Januar 2023 öffnet das Transferfenster. Ob es dann zu einem Wechsel kommt, wird sich zeigen.