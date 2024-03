Borussia Dortmund: Nach Viertelfinal-Einzug – folgt jetzt der herbe Stimmungsdämpfer?

Borussia Dortmund feiert den Einzug ins Champions-League-Viertelfinale! Die Mannschaft von Edin Terzic dürfte beim 2:0-Sieg über PSV Eindhoven einiges an Selbstbewusstsein getankt haben. Nun wartet jedoch wieder der Bundesliga-Alltag, der dem BVB in dieser Saison schon so oft die Laune versaut.

Nach dem großen Erfolg in der Champions League geht es für Borussia Dortmund darum, diesen Schwung auch mit in die Bundesliga zu transportieren. Das gelang den Borussen in der laufenden Saison zu selten.

Borussia Dortmund: Erneuter Bundesliga-Dämpfer nach CL-Euphorie?

Der BVB spielt eine bärenstarke Champions League-Saison. Platz eins in der „Todesgruppe“ mit Paris Saint-Germain, Newcastle United und AC Mailand sowie dem verdientem Weiterkommen im Achtelfinale. Was jedoch das große Problem des BVB in dieser Saison ist: Das Terzic-Team schafft es nicht, die Leistungen aus der Königsklasse auch in der Bundesliga zu bestätigen.

So folgte bisher nach jedem Erfolgserlebnis in der Champions League ein Nackenschlag in der Bundesliga. Nach dem 1:0-Auswärtserfolg bei Newcastle United kam man nicht über ein 3:3 in Frankfurt hinaus. Nach dem Rückspiel (2:0) verlor Schwarz-Gelb 1:2 in Stuttgart. Am vorletzten Gruppenspieltag siegte man in Mailand mit 3:1 und machte den Einzug ins Achtelfinale perfekt. Was folgte, war ein glückliches 1:1 in Leverkusen – mit einer Mauer-Taktik, die vielen Fans bitter aufstieß.

Dazu kamen Emre Can und Co. nach dem 1:1 gegen Paris und dem Feiern des Gruppensieges nicht über ein 1:1 in Augsburg hinaus. Auch dort hat die Leistung keineswegs gestimmt.

Der BVB und Bundesliga-Spiele nach CL-Erfolgen? Das ist in der laufenden Saison bisher keine wirkliche Liebesgeschichte.

Bricht der BVB das Bundesliga-Dilemma?

Mit dem Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse konnte der BVB den bisherigen Saisonhöhepunkt feiern. Vor allem in der ersten halben Stunde überzeugten die Westfalen auf ganzer Linie. Schafft es der BVB nun endlich, diesen Schwung aus der Champions League mit in die Bundesliga zu nehmen?

Was klar dafür spricht: Schwarz-Gelb tritt nach dem Heimerfolg gegen PSV am kommenden Sonntag gegen Frankfurt (17. März, 17.30 Uhr) erneut im heimischen Westfalenstadion auf.

Mit der Wucht der Fans möchte und muss der BVB dieses Mal ein anderes Bundesliga-Gesicht nach einem Erfolgserlebnis in der Champions League zeigen. Schließlich steckt die Borussia noch tief im Kampf um die Qualifikation um die Königsklasse im nächsten Jahr. Verpasst man dieses Ziel am Ende der Saison, dürfte (sportlich) wohl auch eine gute CL-Saison nicht viel weiterhelfen.