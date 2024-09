Borussia Dortmund: Nach Champions-League-Auslosung – UEFA verkündet Ticket-Hammer

Die Auslosung zur neuen Gruppenphase ist vollzogen, die Paarungen stehen fest und die Vorfreude auf die neue Champions-League-Saison ist riesig. Nach dem verlorenen Champions-League-Finale gegen Real Madrid (0:2) möchte auch Borussia Dortmund wieder angreifen und Geschichte schreiben.

Traditionell wird Borussia Dortmund auch in der Königsklasse von großen Fanmengen begleitet. Die Fans des Revierklubs dürfen nun schon vor dem ersten Spieltag in der Gruppenphase jubeln. Grund dafür ist ein Beschluss der UEFA.

Borussia Dortmund: UEFA beschließt Europacup-Neuerung

Es ist einer der Hauptthemen für Fußballfans: Die Entwicklung der Ticketpreise – besonders bei Europapokal-Spielen – gefällt den allermeisten überhaupt nicht. Die aktiven Fanszenen der Klubs äußern ihren Unmut immer wieder. Mit Blick auf diese Thematik gibt es für die Fans jetzt etwas zu feiern.

Denn laut der „Sport Bild“ sollen die Auswärts-Tickets im Europacup schon zu dieser Saison günstiger werden. Die Preissenkung habe die UEFA in Abstimmung mit Europas Klub-Verband ECA beschlossen, heißt es. Das wäre ein echter Hammer und ein deutlicher Schritt auf die Fans zu.

++ Borussia Dortmund: Nächster Rückschlag für Füllkrug – Ex-BVB-Star kann nur staunend zuschauen ++

Die Änderung betrifft die Maximalpreise in der billigsten Eintrittskarten-Kategorie für Auswärtsfans. Die neue Obergrenze in der Champions League beträgt ab sofort 60 Euro. In den Jahren zuvor war sie noch auf 70 Euro gedeckelt. Dazu greift sie sowohl in der Champions League als auch der Europa League und der Conference League.

Weitere Preissenkungen sollen folgen

Doch damit nicht genug: In Zukunft sollen die Tickets noch günstiger. Ab der Saison 2025/25 soll der Maximalpreis bei 50 Euro liegen. In der Europa League sinken die Kosten in dieser Spielzeit von 45 Euro auf 40 Euro (2025/2026: 35 Euro) und in der Conference League von 25 Euro auf 20 Euro (auch 2025/2026).

Weitere News:

Die Vereine dürfen die Kosten für die jeweiligen Karten selbst festlegen. In der günstigsten Kategorie waren sie jedoch auf 70 Euro gedeckelt. Während der BVB fanfreundliche Preise in Höhe von 20 Euro anbot, mussten die eigenen Anhänger auswärts oft sehr tief in die Tasche greifen. Fortan wird es für sie zumindest etwas preiswerter.