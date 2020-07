Borussia Dortmund muss sich mächtig ärgern – wegen DIESER Auslosung

Dortmund. Borussia Dortmund ist zwar in der Champions League nicht mehr dabei. Dennoch darf der BVB sich wegen der Auslosung gewaltig ärgern.

Denn ein Blick auf die Champions-League-Auslosung zeigt: Wenn Borussia Dortmund sich unmittelbar vor der Corona-Pause bei Paris Saint-Germain etwas cleverer angestellt und den Einzug ins Viertelfinale klargemacht hätte, würde dem BVB nun eine historische Chance aufs Finale winken.

Borussia Dortmund: Ärger nach Auslosung

Denn im Viertelfinale wäre Borussia Dortmund auf Atalanta Bergamo getroffen. Der Serie-A-Club spielt zwar auch in diesem Jahr wieder eine gute Saison, wäre im Duell mit dem BVB aber Außenseiter.

In einem möglichen Halbfinale wäre Borussia Dortmund dann auf den Sieger des Duells zwischen RB Leipzig und Atletico Madrid gestoßen. Auch mit diesen beiden Clubs befindet der BVB sich auf Augenhöhe. Die Dortmunder gewannen erst vor wenigen Wochen 2:0 bei den „Roten Bullen“. Und Atletico ist längst nicht mehr so stark wie noch vor wenigen Jahren.

Die K.o.-Phase der Champions League 2019/20.

Elite-Clubs in anderer Turnier-Hälfte

Manchester City, Real Madrid, Juventus Turin, der FC Barcelona oder die Bayern – alle Favoriten auf den Titelgewinn befinden sich in der anderen Hälfte des Turnierbaums und hätten erst im Finale auf Borussia Dortmund treffen können. So eine riesige Chance auf den Finaleinzug in der Champions League wird sich dem BVB wohl so schnell nicht mehr bieten.

Hätte, hätte, Fahrradkette - bei Borussia Dortmund werden die Verantwortlichen es positiv sehen müssen: Durch das Aus in der Champions League können die Spieler im Urlaub etwas länger regenerieren und sich anschließend optimal gemeinsam auf die kommende Spielzeit vorbereiten.

Am 10. August will der BVB ins Trainingslager reisen. Wären die Schwarzgelben noch in der Königsklasse vertreten, müssten sie in diesem Zeitraum in Lissabon im K.o.-Turnier ran.

Und wer weiß – vielleicht gelingt Borussia Dortmund dann in der kommenden Saison der große Wurf in der Champions League. Vor Zuschauern macht so ein Finaleinzug ohnehin viel mehr Spaß.