Borussia Dortmund atmet auf: Gute Neuigkeiten vor dem Saisonstart – SIE kehren zurück

Dortmund. Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach, Topspiel, Saisonauftakt – viel mehr geht für die Fans der Schwarzgelben am Samstag nicht, wenn die Bundesliga in ihre 58. Spielzeit startet.

Für Borussia Dortmund wird es wichtig sein, erfolgreich in die neue Saison zu starten, wenn man Triple-Sieger Bayern München bis zum Ende Paroli bieten will. Kurz vor dem Start ist man beim BVB zuversichtlich – auch weil zwei wichtige Spieler voraussichtlich zurückkehren.

Borussia Dortmund: Hoffnung bei Bürki und Guerreiro

Die Generalprobe absolvierte Borussia Dortmund mit Bravour. Im DFB-Pokal stand am Ende ein deutlicher 5:0-Erfolg gegen den MSV Duisburg. Die Dortmunder, so scheint es, sind für die Saison gerüstet und vor allem auch in der Breite des Kaders gut aufgestellt.

Trotzdem wird man auch bei den Schwarzgelben tief durchatmen, wenn Stammtorwart Roman Bürki und Offensivkraft Raphael Guerreiro gegen Gladbach in die Mannschaft zurückkehren können. Beide plagten sich zuletzt mit muskulären Problemen rum.

Im Pokal wurde Roman Bürki von Marwin Hitz vertreten. Foto: imago images/Team 2

Wie der „Kicker“ jedoch berichtet, soll Bürki bereits am Donnerstag wieder am Mannschaftstraining teilnehmen und somit auch zwei Tage später wieder zwischen den Pfosten stehen. Ähnliche Hoffnungen gibt es auch bei Guerreiro, auch wenn bei dem Portugiesen noch nicht zweifelsfrei bestätigt werden kann, ob es für die Startelf reicht.

Die letzten Duelle zwischen Dortmund und Gladbach:

07.03.2020, Liga: Gladbach – Dortmund (1:2)

30.10.2019, Pokal: Dortmund – Gladbach (2:1)

19.10.2019, Liga: Dortmund – Gladbach (1:0)

18.05.2019, Liga: Gladbach – Dortmund (0:2)

21.12.2018, Liga: Dortmund – Gladbach (2:1)

Definitiv ausfallen werden dagegen weiterhin Mateu Morey (Faserriss) sowie Nico Schulz (Wadenprobleme). Auch wenn beide Defensivstrategen wieder im Lauftraining agieren, ist ein Einsatz gegen Gladbach keine Option.

+++ Borussia Dortmund: Bei Bellingahm gerät Favre ins Schwärmen – „Er greift an, er geht nach vorne und…“ +++

Statistik spricht für den BVB

Doch nicht nur wegen des Personals sondern auch wegen der Statistik dürfen sich alle die es mit Borussia Dortmund halten freuen. In den vergangenen fünf Jahren gewann der BVB stets sein Auftaktspiel. Zuletzt gelang das gegen Leverkusen 2014 nicht.

Auch der Gegner wird daran vermutlich nicht viel ändern können. Die Gladbacher haben die letzten zehn Duelle mit den Dortmundern verloren. (mh)