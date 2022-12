Borussia Dortmund: Bellingham-Nachfolger gefunden? BVB wohl heiß auf Top-Talent

Noch trägt Jude Bellingham das Trikot von Borussia Dortmund. Dass der 19-Jährige den BVB spätestens im Sommer verlassen wird, gilt mittlerweile allerdings fast als sicher. Schon jetzt wird deshalb über einen möglichen Bellingham-Nachfolger spekuliert.

Laut einem Bericht soll Borussia Dortmund einen spanisches Talent ins Visier genommen haben. Solange Jude Bellingham noch für Schwarz-Gelb aufläuft, sollten die Fans von Borussia Dortmund es genießen.

Borussia Dortmund hat Top-Talent im Visier

Der Engländer ist nach seinen bärenstarken Auftritten bei der WM kaum noch zu halten und wird im kommenden Sommer wohl oder übel den Schritt zu einem europäischen Top-Klub gehen. Für viele BVB-Fans mit Sicherheit nur schwer zu verkraften, doch das Trostpflaster wird Millionen Euro schwer sein.

Laut übereinstimmender Medienberichte könnte Bellingham Borussia Dortmund unglaubliche 150 Millionen Euro einspielen. Die Summe öffnet dem BVB neue Türen. Der Kader könnte auf zahlreichen Positionen umgebaut und verbessert werden. Und dass die Dortmunder Verantwortlichen in der Lage sind, neue Talente aufzuspüren, ist hinreichend bekannt.

Joan Gonzales: So viel soll er kosten

Ein Kandidat, der schon jetzt als möglicher Bellingham-Nachfolger gehandelt wird, ist Joan Gonzalez. Der Spanier ist 20 Jahre alt und spielt in der italienischen Serie A für den US Lecce. Gonzalez wurde in der berühmten Jugendakademie „La Masia“ des FC Barcelona ausgebildet und kommt im zentralen Mittelfeld zum Einsatz.

Bellingham-Nachfolger? Joan Gonzalez wird mit dem BVB in Verbindung gebracht. Foto: IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto

Beim italienischen Erstligisten ist 1,90-Meter-Mann gesetzt, kommt in 16 Spielen auf einen Treffer und zwei Vorlagen. Laut „Gazzetta dello Sport“ hat er damit die Aufmerksamkeit von Borussia Dortmund auf sich gezogen. Er soll beim BVB ein heißes Thema sein.

Der Vertrag von Gonzalez bei US Lecce läuft noch bis 2027. Als mögliche Ablösesumme nennt die italienische Zeitung rund 15 Millionen Euro. Neben dem BVB sind wohl auch Everton, Tottenham und West Ham an dem Spanier dran.