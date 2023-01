Borussia Dortmund: Bellingham-Nachfolger und 100 Millionen – wird der BVB bei diesem Tausch-Angebot schwach?

Jude Bellingham ist in der aktuellen Saison der große Leistungsträger bei Borussia Dortmund. Vor der Winterpause brachte der junge Mittelfeldspieler Woche für Woche teils herausragende Leistungen und erspielte sich so auch einen Stammplatz in Englands Startelf bei der WM in Katar. Seine guten Leistungen rufen bereits seit längerem die Top-Vereine in Europa auf den Plan, die ihr Interesse bekundet haben sollen.

Zu diesen gehört auch Real Madrid. Die Königlichen sollen Borussia Dortmund eine fixe Ablösesumme plus den ein oder anderen Tauschspieler anbieten. Wie „El Nacional“ berichtet, soll Real Madrid überlegen, Eduardo Camavinga in den Bellingham-Transfer einzubeziehen.

Borussia Dortmund: Camavinga für Bellingham zum BVB?

Erst im Sommer 2021 wechselte der 21-Jährige von Stade Rennes in die spanische Hauptstadt. Bei Real, das damit auch den interessierten BVB ausstach, bekam da allerdings noch nicht die erhoffte Spielzeit. Mit einem Wechsel von Bellingham nach Madrid, würde sich diese wohl kaum verbessern. Dem Bericht des spanischen Portals zufolge müssten die Königlichen wohl neben Camavinga noch 100 Millionen Euro für Bellingham überweisen.

Damit würden die Borussen ihren Nachfolger für den Mittelfeldspieler bekommen und zusätzlich weiteres Geld erhalten, um den Kader zu verbessern. Laut „SER Deportivos“ beabsichtigt der spanische Verein nicht, sich auf ein Wettbieten mit anderen interessierten Klubs einzulassen.

Borussia Dortmund: Real will mit Tauschspieler Ablöse drücken

Auch laut diesem Bericht soll der amtierende Champions-League-Sieger 100 Millionen Euro für den Engländer bieten, zusätzlich aber Eden Hazard oder Brahim Diaz mit in den Transfer einbinden wollen. Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass sich die Verantwortlichen des BVB auf ein solches Tauschgeschäft einlassen.

Eden Hazard hat in der Vergangenheit nicht gerade Werbung für sich gemacht und auch Brahim Diaz konnte zuletzt nicht überzeugen. Auch, dass Madrid mit Camavinga eines ihrer größten Talente freiwillig an den BVB abgibt und der Spieler selbst nach Dortmund wechseln möchte, scheint unrealistisch. Nur mit den 100 Millionen Euro werden die Verantwortlichen der Borussia mit Sicherheit nicht leben können.