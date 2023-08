Borussia Dortmund feiert ersten Sieg – Moukoko hat nach Abpfiff ein ganz anderes Ziel

Das erste Spiel der Saison wird Yousouffa Moukoko wohl nicht so schnell vergessen. Jedoch nicht wegen seiner sportlichen Leistung oder eines besonderen Spiels von Borussia Dortmund, sondern wegen einer Geste des gegnerischen Trainers.

Denn Effzeh-Coach Steffen Baumgart gab dem Stürmer von Borussia Dortmund nach der Partie seine ikonische Schiebermütze, die der Übungsleiter bei jedem Spiel trägt. Nach der Partie erklärte Baumgart, was es mit dieser Aktion auf sich hatte.

Borussia Dortmund: „Hatte Schulden bei ihm“

Als Moukoko nach dem Spiel auf einmal mit der Schieber-Mützer von Baumgart vor der Südtribüne stand und mit seinen Kollegen den durchaus glücklichen 1:0-Heimsieg feierte, guckten manche Fans nicht schlecht. Doch wie kam es überhaupt dazu, dass er das modische Accessoire des gegnerischen Trainer trug? Baumgart klärte nach dem Spiel auf.

„Ich hatte Schulden bei ihm. Im Hinspiel letzten Jahres wollte ich sein Hemd haben, da wollten wir tauschen und dann kam es nicht dazu. Und da wir beide dran gedacht haben, habe ich gesagt: ‚Ich habe sie heute mit und heute gehört sie dir.‘ Das sind meine Schulden vom letzten Jahr“, erklärte Baumgart gegenüber „Sky“.

So bekommt Moukoko nach dem 1:0-Erfolg auch noch ein ganz bestimmtes Geschenk. Die Mütze von Baumgart hat schon lange Kult-Status im deutschen Fußball. Moukoko ist nicht der erste Spieler, der Gefallen an der Schiebermütze gefunden hat. Auch Thomas Müller ist bespielweise bekennender Fan dieses Looks.

Mauer Auftritt von Moukoko

Rein sportlich fiel Moukoko jedoch nicht auf. Der Youngster kam in der 59. Minute für Sebastien Haller rein, schaffte es aber nicht, die gut stehende Kölner Hintermannschaft in Gefahr zu bringen. Neben dem Heimerfolg des BVB bleibt sein Highlight des Tages wohl der modische Tausch mit Baumgart.

Am kommenden Wochenende bekommt Moukoko wohl keine Schiebermütze, ein interessantes Spiel steht dennoch vor der Brust. Am Samstag (26. August, 15.30 Uhr) wartet mit dem Auswärtsspiel in Bochum das kleine Ruhrpott-Derby an. Da möchten Moukoko dann einen deutlich besseren Auftritt hinlegen und die nächsten drei Punkte einfahren.