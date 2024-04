Borussia Dortmund: Rechte-Hammer bahnt sich an – BVB schaut genau hin

Der internationale Fußball wird sich in den kommenden Jahren in seinen Grundzügen verändern. In der nächsten Saison kommt zum ersten Mal die neue Champions-League-Reform zum Einsatz. Dazu wird auch die Klub-WM, an der unter anderem Borussia Dortmund und der FC Bayern teilnehmen, noch größer aufgezogen.

Die FIFA veranstaltet das Turnier vom 15. Juni bis 13. Juli 2025 in den USA. Insgesamt werden 32 Mannschaften in 63 Spielen um den Titel Klub-Weltmeister antreten. Die Fans von Borussia Dortmund werden ihr Team dann wohl bei einem – im Fußball – ganz unbekannten Medium verfolgen können.

Borussia Dortmund: Klub-WM bald bei Apple TV?

Laut der „New York Times“ könnte Apple bald absoluten Spitzen-Fußball zeigen. Demzufolge steht das US-Unternehmen mit dem Fußball-Weltverband kurz vor einer Einigung für die Übertragungsrechte der neuen Klub-WM 2025.

Demnach könnten Abonnenten von Apple TV+ die insgesamt 63 Spiele des Turniers und sieben Spiele für die Finalisten sehen. Eine Einigung über die frei empfangbaren Rechte steht noch aus. Die finale Bekanntgabe soll noch im April erfolgen.

Seit einiger Zeit setzt Apple immer mehr auf den Sport. In den USA konnte das Milliarden-Unternehmen bereits etliche Rechte für sich gewinnen. Unter anderem hat Apple Live-Rechte für die Major League Soccer und auch für einige Spiele in der Major League Baseball. Seine Sport-Inhalte will das US-Unternehmen in den nächsten Jahren weiter ausbauen.

TV-Rechte zum „Schnäppchen-Preis“?

Für Apple könnte sich dieser Schritt enorm lohnen. Denn zum einen würde man sich in der Sport-Rechte-Branche weiter etablieren und zum anderen scheint die FIFA dem US-Giganten bei der Summe des Rechtepakets deutlich entgegengekommen zu sein. Nachdem die FIFA ursprünglich auf eine Summe von bis zu vier Milliarden US-Dollar für die Vergabe der Übertragungsrechte der Spiele von BVB und Co. spekuliert hatte, soll man sich nun offenbar auf eine Milliarde US-Dollar einigen.

Zur Klub-WM 2025 gibt es derzeit noch einige Bedenken hinsichtlich der Organisation und Durchführung. Es gibt noch immer keine endgültige Liste der Austragungsorte. Zudem haben sich einige Vereine sowie einzelne Spieler über den bereits jetzt überfüllten internationalen Spielplan und die damit verbundenen (Verletzungs-)Risiken beschwert.