Edson Alvarez und Borussia Dortmund – langsam entwickelt es sich zu einer Neverending-Story. Der BVB baggert schon seit Wochen an dem Mexikaner. Nach etlichem Auf und Ab soll der Deal nun endlich über die Bühne gehen. Eine offizielle Verkündung steht jedoch immer noch aus.

Das macht die Fans von Borussia Dortmund langsam nervös. Doch das Zögern bei diesem Transfer könnte einen bestimmten Grund haben. Dieser liegt wohl bei Ajax Amsterdam und könnte einen wirtschaftlichen Aspekt betreffen.

Borussia Dortmund: Möchte Ajax noch mit der Verkündung warten?

Alvarez ist der Wunschspieler von Edin Terzic, Sebastian Kehl und dem BVB. Der Mexikaner soll sich schon seit mehreren Wochen mit Schwarz-Gelb einig sein. Nach intensiven Verhandlungen mit Ajax soll man sich nun auch mit dem abgebenden Verein weitestgehend einig sein. Der nächste Schritt wäre nun die offizielle Verkündung des Deals.

Doch dies passiert eben (noch) nicht. Das lässt die BVB-Fans langsam nervös werden. Platzt der Deal doch noch? Warum tütet man den Deal nicht ein? Wann wird der Wechsel verkündet? Diese Fragen dürften sich die meisten Anhänger derzeit stellen. Der Grund dafür könnte bei den Niederländer liegen und einen wirtschaftlichen Hintergrund haben.

++ Borussia Dortmund: Vertragsverlängerung und Ausleihe – Zukunft von Top-Talent geklärt ++

Ajax Amsterdam könnte Interesse daran haben, den Deal erst am 1. Juli einzutüten – aus einem geschäftlichen Grund. Denn als „Juli-Deal“ fallen die Transfereinnahmen direkt ins neue Geschäftsjahr des Klubs. So war es schon im vergangenen Jahr bei dem Transfer von Sebastien Haller. Dies könnte also auch in diesem Fall ausschlaggebend sein.

Gold Cup ein weiterer Grund?

Neben dem geschäftlichen Grund wird wohl auch der Gold Cup eine Rolle spielen. Dort geht Alvarez mit Mexiko an den Start. Denn auch wenn sich der Mittelfeldspieler und der BVB einig sind, wird ein Spieler für die Vertragsunterschrift und die offizielle Verkündung vor Ort erwartet. Das Finale des Gold Cups findet erst am 17. Juli statt. Da Mexiko zu den Favoriten des Turniers gehört, könnte Alvarez also erst Mitte Juli nach Dortmund reisen.

Weitere News:

Es gibt also durchaus mehrere Gründe, wieso Schwarz-Gelb den Alvarez-Deal noch nicht finalisiert hat. Ab dem 1. Juli könnte sich das jedoch ändern. So lange werden sich die Borussen wohl noch gedulden müssen.