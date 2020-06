Borussia Dortmund: Ex-BVB-Star Subotic kritisiert Schmerzmittel-Missbrauch – „Ibuprofen wie Smarties verteilt“

Schmerzmittel im Fußball? Dazu ist eigentlich nicht viel bekannt. Neven Subotic, früherer Kicker von Borussia Dortmund, deckte nun auf, wie es im Fußball wirklich zugeht.

Im Interview mit der ARD erhebt der Ex-BVB-Star Neven Subotic schwere Vorwürfe.

Borussia Dortmund: Ex-BVB-Star Subotic spricht offen über Tablettenmissbrauch

Der Leistungsdruck im Fußball ist enorm hoch. In dem Geschäft geht es um viel Geld, Prestige und Ansehen bei den Fans. Viele Vereine sind zum Siegen verpflichtet und gehen dafür offenbar auch nicht ganz vernünftige Wege.

Über Schmerzmittel äußert sich kaum ein Fußball-Profi, Neven Subotic hat dies nun getan. Er deckt einen erschreckenden Zustand auf, der im Fußball anscheinend Alltag ist.

Schmerzmittel seien im Fußball „sehr präsent“, sagt Subotic. Gegenüber der ARD erklärte er: „Was ich jetzt in den letzten 14 Jahren mitbekommen habe - Ibuprofen wird wie Smarties verteilt. Für jedes kleine Aua gibt es quasi pauschal Ibuprofen.“ Er habe viele Fußballer kennengelernt, „die Woche für Woche vor dem Spiel nochmal Schmerzmittel brauchen“.

Neven Subotic kickt mitterweile bei Union Berlin. Foto: imago images/Matthias Koch

-------------------------

Das ist Neven Subotic

Wechselte 2008 von Mainz 05 zu Borussia Dortmund

Beim BVB ist er in 10 Jahren zu einer echten Legende geworden

Seit 2019 spielt er für Union Berlin

Subotic ist vor allem für seine Bodenständigkeit bekannt

-------------------------

„Das wird mittel- und langfristige Folgen haben“

Als Grund dafür sieht Subotic den Leistungsdruck und die Mentalität im Fußball. Immer wieder würden die typischen „Macho-Sätze“ fallen, um den Spielern ein schlechtes Gewissen zu machen. Vereine zahlen viel Geld für die Spieler und die Athleten wollen Leistung zeigen, deshalb greife man schon mal schneller zu Schmerzmitteln.

+++ Borussia Dortmund: Trainer-Kandidat verrät – „Gab Gespräche mit dem BVB“ +++

Subotic versucht laut eigener Aussage fast komplett auf Schmerzmittel zu verzichten. Der Ex-BVB-Star empfiehlt im ARD-Interview: „Wenn ich einen jungen Spieler vor mir hätte, der tatsächlich Schmerzmittel wie Smarties einnimmt, dann würde ich ihm raten, sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen. Vielleicht wirkt das gerade in dem Moment super. Aber sehr wahrscheinlich wird das mittel- und langfristig Folgen haben.“

----------------------

Mehr BVB-News:

Borussia Dortmund: Jürgen Klopp hat diesen Rat für Mario Götze – „Er soll einfach ...“

Borussia Dortmund: Reus-Schock! Jetzt ist klar, dass ...

Borussia Dortmund: Spur nach Brasilien wird heißer – verhandelt der BVB mit diesem Star?

----------------------

Schmerzmittel seien im Fußball ein ernstes Problem. Es müsse viel bessere Aufklärungsarbeit geleistet werden. Was nun wirklich in der Kabine passiert, wissen aber wohl nur die Spieler selber.

Auch weitere Fußballer äußern sich

Die Dokumentation wird am Dienstag in Anschluss an das DFB-Pokal-Halbfinale in der ARD gezeigt. Zu Wort kommen neben Subotic weitere Fußballer wie der Bruder von Mats Hummels, Jonas und der Ex-Bundesliga-Profi Dani Schahin.(fs)