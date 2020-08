Borussia Dortmund: Steht ein Publikumsliebling vor dem Aus in der Bundesliga?

Das wäre ein schwerer Schock für die Fans von Borussia Dortmund. Der einstige Stammspieler und bis heute beim Publikum beliebte Neven Subotic scheint bei Union Berlin vor den Aus zu stehen.

Der ehemalige Spieler von Borussia Dortmund reiste nicht mit ins Trainingslager der Berliner, erhielt stattdessen die Möglichkeit sich selbst um einen neuen Verein zu kümmern. Allerdings scheint dies nicht nur von seinem Verein auszugehen.

Borussia Dortmund: Subotic und Union Berlin vor Trennung

Erst seit einem Jahr spielt Neven Subotic in der Hauptstadt bei Union Berlin. In seinem Premierenjahr schaffte er es mit seinen Kollegen, den Wiederabstieg zu verhindern – Union wird 2020 in seine zweite Bundesligasaison der Geschichte starten.

Seit einem Jahr ist Subotic bei Union Berlin. Foto: imago images/Contrast

Ob Subotic dann noch in der Innenverteidigung aushelfen wird, steht in den Sternen. Der ehemalige Borusse scheint in den Planungen der Köpenicker keine übergeordnete Rolle mehr zu spielen. Vom Trainingslager in Bad Wörishofen wurde er befreit, um sich nach einem neuen Verein umsehen zu können.

Beim Auswärtsspiel in Dortmund wurde Subotic anschließend von der Südtribüne gefeiert. Foto: imago images/Matthias Koch

Dass dies allerdings nicht nur von Seiten des Vereins ausging, verrät Manager Oliver Ruhnert jetzt gegenüber dem „Kicker“. „Dass wir dann nach der Saison gemeinsam zu der Einschätzung gekommen sind, dass der Spieler noch mal etwas Anderes machen möchte, ist aus meiner Sicht eine Geschichte, die von Anfang an im Bereich des Möglichen war“, erklärt er den Vorgang.

Demnach habe man sich bereits bei Vertragsunterschrift darauf geeinigt, sich nach einem Jahr nochmal zusammensetzen zu wollen, um zu schauen, ob es für beide Seiten stimmt – obwohl der 31-Jährige direkt für zwei Jahre unterschrieb.

+++ Borussia Dortmund: Warmer Geldregen für den BVB! So sehr lohnt sich das internationale Geschäft +++

Wie es bei Subotic jetzt weitergeht, ist noch unklar. Über konkrete Interessenten ist aktuell nichts bekannt. Ruhnert sagt aber auch, dass ein Verbleib noch nicht vom Tisch ist. „Wenn Neven nicht wechselt, wechselt Neven nicht. Es ist nicht so, dass wir sagen, wir wollen ihn hier nicht mehr sehen.“

Fan-Liebling Subotic

Den Fans von Borussia Dortmund würde es sicherlich wehtun, sollte der Serbe die Liga am Ende doch verlassen. Als Teil der Meistermannschaften von 2011 und 2012 spielte er sich in die Herzen der Fans.

Auch seine bodenständige und fan-nahe Art machte ihn zu einem absoluten Publikumsliebling. Unvergessen in Dortmund bis heute: Subotic, der mit den Fans in der Dortmunder Innenstadt auf einer Kreuzung eine spontane Feier nach der Meisterschaft veranstaltet. (mh)