Borussia Dortmund: BVB-Legende Subotic schlägt wegen Liga-Neustart Alarm – „Es ist zu früh!“

Neven Subotic mit deutlichen Worten in Richtung DFL.

Dortmund. Bald ist es wieder soweit. Borussia Dortmund tritt nach 69 Tagen wieder in einem Bundesliga-Spiel an. Und als erster Gegner kommt sogar gleich der Erzrivale aus Gelsenkirchen ins Westfalenstadion.

Richtige Vorfreude kommt jedoch nicht unter allen Fans und Profis auf. BVB-Legende Neven Subotic kritisiert die DFL sogar scharf.

Borussia Dortmund: Subotic ernst – „Sehe es kritisch, wie alles gehandhabt wird“

In einem Interview mit dem britischen Radiosender „BBC World Football“ kritisierte Subotic den frühen Start der Bundesliga. „Es ist egal, wann wir wieder loslegen, es ist zu früh. In ein paar Wochen oder sofort, es ist zu früh. Selbst in ein paar Monaten könnte es zu früh sein.“ Die Pandemie sei noch längst nicht vorbei.

„Ich sehe es kritisch, wie alles gehandhabt wird“, so Subotic deutlich. Der finanzielle Aspekt sei von vielen Vereinen zu sehr in den Mittelpunkt gerückt worden. Er und auch andere Profis sorgten sich demnach mehr um ihre Gesundheit. „Es geht praktisch darum, mit möglichst wenig Verlusten zum Saisonende zu kommen“, bemerkt er deshalb bitterernst.

Vorfreude auf das erste Bundesliga-Match will beim heutigen Profi von Union Berlin wegen dieser Umstände nicht aufkommen. „Wir werden keine Fans haben, aber sie machen es speziell. Dieser gemeinschaftliche Aspekt fehlt und das ist eine große Sache“, so der ehemalige Dortmunder Fanliebling.

----------

BVB-Top-News:

Pikanter Trainerwechsel – was steckt dahinter?

Ex-BVB-Star Pulisic wird in der Corona-Krise gefeiert – wegen DIESER starken Aktion

----------

Subotic spricht mit seiner Kritik offenbar vielen Fußball-Fans aus der Seele. Laut einer aktuellen Umfrage des Umfrageinstituts „infratest dimap“ befürwortet nur eine Minderheit den Liga-Wiederbeginn (36 Prozent), während etwa 50 Prozent der Deutschen diesen für verfrüht hält. (the)