Ungewöhnlicher Neuzugang bei Borussia Dortmund: Jetzt will der BVB auch HIER mitmischen!

Nanu, was ist denn da los bei Borussia Dortmund? Die Schwarzgelben gaben nun einen überraschenden Neuzugang bekannt.

Jedoch soll der neue Mann nicht etwa den Profi-Kader von Borussia Dortmund verstärken, sondern einen gänzlich neuen Bereich für den BVB erschließen.

Borussia Dortmund setzt jetzt auch auf digitalen Fußball

Thomas Meunier, Jude Bellingham, Reinier – auf diese Spieler dürfen sich die Fans von Borussia Dortmund in der kommenden Saison besonders freuen. Alle drei kamen im Sommer zum BVB und wollen die Mannschaft verstärken.

Doch die Borussen planen auch in anderen Bereichen neue Wege zu beschreiten. Zum Beispiel im eFootball, also an der Konsole und beim ab September erhältlichen FIFA 21. Bisher hatten die Schwarzgelben mit dem Thema digitalen Sport nicht viel am Hut, lehnten ihn bisweilen sogar gänzlich ab. Doch nun scheint ein Umdenken stattgefunden zu haben.

Wie der Verein auf seinem Instagram-Account preisgab, hat man sich extra dafür nun einen neuen Mann ins Boot geholt. YouTuber Erne Embeli wird in der kommenden Saison für die Borussia als Content Creator tätig sein.

Sein YouTube-Account, den er mit einem Kumpel betreibt, hat über eine Millionen Abonnenten. Der BVB setzt damit auf einen der größten FIFA-YouTuber Deutschlands. Er selbst freue sich wahnsinnig über seine neue Aufgabe, schreibt Erne.

„Es ist eine Riesen-Ehre für mich, Teil von einem der größten Fußballvereine der Welt zu sein“, erklärt er und ergänzt, dass mit dem neusten FIFA-Teil einige Formate mit ihm und weiteren Freunden und Kollegen geplant sein.

Kein Unbekannter beim BVB

Gänzlich unbekannt bei Borussia Dortmund ist Erne allerdings nicht. Als die DFL während der Corona-Unterbrechung der Bundesliga die „Bundesliga Home Challenge“ ins Leben rief, trat er damals schon zusammen mit einigen BVB-Profis wie Achraf Hakimi an.

Das Thema eSport ist beim BVB seit Jahren umstritten. Während sich Hans-Joachim Watzke oft deutlich dagegen aussprach, hat sich der Verein dem eSport über die Jahre immer weiter geöffnet. Eigene professionelle eSportler haben die Dortmunder zwar nach wie vor nicht, jedoch ist dies ein weiterer Schritt in die Richtung des digitalen Sports.

Erzrivale Schalke einen Schritt voraus

In Sachen eSport ist ausgerechnet dem BVB Erzrivale Schalke 04 schon seit einiger Zeit einen Schritt voraus. Die Knappen betreiben seit 2016 eine eigene eSport-Abteilung mit eigenen Profispielern. Neben FIFA ist Schalke auch im Online-Spiel „League of Legends“ aktiv. Dort verpasste das Team der Schalker in diesem Jahr nur knapp die Qualifikation für die Weltmeisterschaft. (mh)