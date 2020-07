Borussia Dortmund: Diesen BVB-Stars droht Mega-Stress – jetzt ist klar, dass...

Dortmund. Die Stars von Borussia Dortmund laden derzeit im Urlaub ihre Akkus auf. Und das ist auch bitter nötig. Denn was danach folgt, ist der reinste Termin-Stress.

Der coronabedingt verspätete Bundesliga-Start staucht die Saison zusammen – mit bösen Folgen für Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund: Nationalspieler im Termin-Stress – zwölf (!) Englische Wochen in Folge

Der Start in die Spielzeit 2020/21 kommt noch recht geruhsam daher. Am 11. September geht es mit der ersten Runde im DFB-Pokal los, eine Woche später startet (Stand jetzt) die Bundesliga in den 1. Spieltag.

Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre steht eine knüppelvolle Hinrunde bevor. Foto: imago images / Poolfoto

Mit dem 2. Liga-Spieltag geht dann aber die Termin-Hetze los. Vom 26. September bis Heiligabend muss der BVB in 12 Wochen 20 Mal ran. Das geht aus dem neuen Rahmen-Terminkalender des Liga-Verbandes DFL hervor.

BVB stellt 18 Nationalspieler

Stress für die BVB-Spieler, Mega-Stress für die Nationalspieler bei Borussia Dortmund. Für sie kommt es noch schlimmer. In zwei Länderspielpausen müssen sie vier weitere Partien für ihr Land absolvieren – und haben damit unglaubliche zwölf (!) Englische Wochen in Folge.

Und das betrifft nicht wenige BVB-Stars. 18 der rund 24 Spieler, die der Kader nächste Saison voraussichtlich umfassen wird, gehören regelmäßig zu ihrer National-Elf.

Und weil auch die Winterpause in diesem Jahr mit nur zehn Tagen radikal gekürzt wurde, bleibt auch nach Weihnachten kaum Zeit zum Durchschnaufen.

Saison-Vorbereitung wird zum wichtigen Faktor

Umso wichtiger wird dadurch die Saison-Vorbereitung. Während der Hinrunde werden Spiel-Vorbereitung und Belastungssteuerung den größten Teil des Trainings ausmachen. Die Grundlagen müssen sich Trainer Lucien Favre und die Spieler also möglichst schon vorher draufschaffen.

Am 30. Juli startet Borussia Dortmund wieder mit dem Training, erst individuell, nach zwei Corona-Tests dann im Team. Vom 10. bis 17. August ist das Trainingslager im schweizerischen Bad Ragaz geplant.

Bayern spielen fast ein Jahr durch

Jammern ist trotz Mega-Stress nicht erlaubt. Für Bayern München, mit dem sich der BVB auch nächste Saison um die Meisterschale streiten will, sieht es noch schlimmer aus.

Schließlich hat der Serienmeister die Saison „bestenfalls“ erst mit dem Champions-League-Finale am 23. August beendet – keine drei Wochen vor dem Start der neuen Saison.