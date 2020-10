Borussia Dortmund: Schock für diese BVB-Stars! Für SIE ist die Länderspielreise beendet

Dortmund. Rückschlag für zwei Nationalspieler von Borussia Dortmund. Nach wenigen Tagen ist für sie die Länderspielreise schon wieder beendet.

Wie am Donnerstag bekannt wurde, flogen beide Spieler von Borussia Dortmund aus dem Kader und werden in den kommenden Spielen nicht mehr dabei sein.

Borussia Dortmund: Löw rasiert BVB-Duo

Die deutsche Nationalmannschaft trat am Mittwoch im ersten von drei Länderspielen zunächst gegen die Türkei an. Trotzt drei Führungen konnte die DFB-Elf am Ende keinen Sieg erringen. In der vierten Minute der Nachspielzeit erzielte Kenan Karaman das 3:3. Die Nationalmannschaft ist damit weiter ohne Sieg im Jahr 2020.

Aktiv auf dem Feld dabei waren auch vier Akteure von Borussia Dortmund. Nico Schulz startete ebenso wie Julian Brandt von Beginn an. Beide wurden nach 70 Minuten (Schulz) respektive 85 Minuten (Brandt) vom Feld genommen. Mo Dahoud dagegen wurde erst spät eingewechselt (79.). Lediglich Emre Can durfte über 90 Minuten ran.

Nico Schulz konnte beim DFB-Team nicht überzeugen. Foto: imago images / Uwe Kraft

Für Schulz und Dahoud ist die Länderspielreise damit allerdings schon wieder gelaufen. Am Donnerstag verkündete Bundestrainer Jogi Löw seinen Kader für die kommenden Spiele in der Nations League gegen die Ukraine und die Schweiz.

Während für diese Spiele die Akteure von Triple-Sieger Bayern München und Champions-League-Halbfinalist wieder in das Aufgebot zurückkehren, müssen neben dem BVB-Duo auch Niklas Stark, Nadiem Amiri und Benjamin Heinrichs ihre Plätze räumen.

Neben den vier Deutschen waren zwei weitere Nationalspieler der Schwarzgelben im Einsatz. Raphael Guerreiro spielte mit seinen Portugiesen 0:0-Unentschieden gegen die Spanier, Jude Bellingham kam beim 3:3 der englischen U21 gegen Andorra zu einem Kurzeinsatz.

Sorgen um Akanji

Nicht zum Einsatz für die Schweiz kam Manuel Akanji. Der Innenverteidiger wurde bei einer zusätzlichen Testrunde positiv auf das Coronavirus getestet. Nach Xherdan Shaqiri ist er bereits der zweite Schweizer der betroffen ist (Hier alle weiteren Informationen >>>).

Ob die Erkrankungen Auswirkungen auf die Partie der Eidgenossen in der kommenden Woche gegen Deutschland haben, ist noch nicht bekannt. (mh)