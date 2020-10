Borussia Dortmund: Länderspiel-Fluch – ER kommt schon wieder verletzt zurück

Schlechte Nachrichten für Borussia Dortmund!

Die Krankenakte des BVB hat sich nach der Länderspielpause um einen weiteren Namen verlängert. Nico Schulz wird Borussia Dortmund in den nächsten Wochen fehlen. Der Linksverteidiger kommt schon wieder verletzt von der Nationalmannschaft zurück.

Borussia Dortmund: Schulz muss mindestens zwei Wochen pausieren

„Er hat sich bei der Nationalmannschaft einen Muskelfaserriss zugezogen und fällt vorerst aus“, sagte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl beim Training am Dienstag. Der 27-Jährige stand beim 3:3 gegen die Türkei für 70 Minuten auf dem Feld.

Im Anschluss an die Partie wurde Nico Schulz aus dem Kader der Nationalmannschaft gestrichen, womöglich auch, weil er sich einen Muskelfaserriss zuzog. Mit dieser Verletzung wird er wohl mindestens 2 Wochen ausfallen.

Nico Schulz spielte gegen die Türkei 70 Minuten lang. Foto: imago images/Team 2

Schon wieder Schulz

Für Nico Schulz ist diese Nachricht besonders bitter. Bereits Anfang September musste er seine Länderspielreise vorzeitig beenden. Damals reiste er mit Wadenproblemen ab und fiel fast einen Monat aus. Für den BVB feierte er gegen Freiburg gerade erst sein Comeback.

Nicht nur für Schulz persönlich ist das ein schwerer Rückschlag. Borussia Dortmund hat ohnehin schon Abwehrsorgen. Manuel Akanji wird nach seiner Länderspielreise auch erst einmal nicht zum Einsatz kommen. Der Schweizer hat sich mit dem Coronavirus infiziert und befindet sich in Selbstisolation. Zudem ist Dan-Axel Zagadou immer noch nicht fit, ihn plagen weiterhin Knieprobleme.

Schwere Wochen für den BVB

Besonders dramatisch ist das für den BVB, weil nun die richtig harten Wochen beginnen. In den nächsten drei Wochen ist Dortmund sieben Mal im Einsatz. In der Bundesliga warten die TSG Hoffenheim, der FC Schalke, Bielefeld und der FC Bayern München. In der Champions League geht es gegen Lazio Rom, Zenit St. Petersburg und den FC Brügge.

Einen weiteren Ausfall in der Verteidigung kann sich Borussia Dortmund jetzt nicht mehr erlauben. Zumal Emre Can auch noch für die ersten beiden Champions League-Partien gesperrt ist. (fs)