Borussia Dortmund: Tag der Entscheidung – BVB-Stars müssen zittern

Für die Stars von Borussia Dortmund geht es aktuell Schlag auf Schlag. Nach dem aufregenden 3:1-Sieg gegen Hoffenheim folgte am Mittwochabend (4. Oktober) das 0:0-Remis gegen den AC Mailand. Auch wenn erst am Samstag (7. Oktober) das nächste Bundesliga-Spiel ansteht, wird bei vielen BVB-Stars schon am Freitag (6. Oktober) der Puls steigen.

Denn dann wird der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann zum aller ersten Mal einen Kader für die Nationalmannschaft nominieren. Für die deutschen Spieler im Kader von Borussia Dortmund geht nun das Zittern los.

Borussia Dortmund: Nationalspieler unter Druck

Am 9. Oktober tritt die deutsche Nationalmannschaft die USA-Reise an, am 14. Oktober feiert Julian Nagelsmann sein Debüt im Länderspiel gegen die USA. Nach dem Trainerwechsel sind die Karten neugemischt worden, die potentiellen Nationalspieler müssen sich anbieten und Nagelsmann überzeugen.

Bis zur Heim-EM 2024 sind es noch weniger als neun Monate. Am 14. Juni 2024 – kurz nach dem Ende der Saison – steht das große Turnier im eigenen Land an. Für jeden Spieler ist es ein Traum, dort dabei zu sein. Viel Zeit, um sich zu empfehlen, bleibt allerdings nicht mehr.

In diesem Jahr stehen neben der USA-Reise im Oktober nur noch die Länderspiele im November gegen die Türkei (18. November) und gegen Österreich (21. November) an. Es gibt also nur noch wenige Möglichkeiten bis zur EM, um Trainer Julian Nagelsmann zu überzeugen.

Nagelsmann nominiert erstmals – welche BVB-Stars sind dabei?

Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Marius Wolf, Emre Can, Felix Nmecha, Julian Brandt, Niclas Füllkrug, Youssoufa Moukoko – sie alle hoffen, bei der EM 2024 dabei zu sein. Aber auch Marco Reus und Mats Hummels rechnen sich sicher Chancen auf eine Rückkehr zur Nationalmannschaft aus.

Der Block aus Nationalspielern beim BVB ist in den vergangen Jahren stark gewachsen, alle werden aber wohl nicht auf den EM-Zug aufspringen. Julian Brandt, Emre Can, Niclas Füllkrug, Nico Schlotterbeck und Niklas Süle dürfen sich wohl die besten Chancen ausrechnen – doch auch sie müssen sich unter Nagelsmann erst noch beweisen.