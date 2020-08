Borussia Dortmund: BVB-Fans freuen sich! Jetzt steht fest, dass...

Tolle Nachrichten für alle Fans des BVB! Die ARD hat bekanntgegeben, dass das Erstrunden-Spiel im DFB-Pokal zwischen dem MSV Duisburg und Borussia Dortmund live im Ersten übertragen wird.

Die Begegnung zwischen dem Drittligisten un dem Vizemeister findet am Sonntag, dem 13. September, um 20.30 Uhr statt. Ab 20.15 Uhr berichtet die ARD live vom Derby zwischen dem MSV Duisburg und Borussia Dortmund.

MSV Duisburg - Borussia Dortmund live in der ARD

Im Duell zwischen MSV und BVB sind die Rollen klar verteilt. Borussia Dortmund reist als haushoher Favorit nach Duisburg.

Doch die Schwarzgelben haben nun wahrlich nicht die besten Erinnerungen an die "Zebras". Von den vergangenen sieben Spielen gegen Duisburg gewann Borussia Dortmund nur ein einziges.

Zuletzt standen MSV und BVB sich im Februar 2008 gegenüber. Die Partie endete 3:3.

DFB-Pokal: Die erste Runde

Bei vielen anderen Spielen der ersten Pokalrunde stehen die exakten Paarungen noch nicht fest. Der Grund: Die Verbandspokal-Wettbewerbe wurden aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht ausgespielt.

Fahrstuhl-Mannschaft aus Duisburg

Der MSV pendelte in den vergangenen Jahren mehrmals zwischen der 2. und 3.Liga hin und her. In der vergangenen Saison sah es lange Zeit so aus, als würde die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht den Aufstieg in die 2. Liga schaffen. Am Ende der Spielzeit ging den Duisburgern allerdings die Puste aus, und der MSV landete nur auf dem 5. Platz.

Mehr zu Borussia Dortmund:

BVB will nach Berlin

Für Borussia Dortmund gibt es im DFB-Pokal nur ein Ziel: das Finale in Berlin. In den drei vergangenen Jahren war für den BVB jeweils im Achtelfinale Schluss. Davor standen die Dortmunder vier Mal in Folge im Endspiel.

Lucien Favre will in seinem dritten Jahr als Trainer von Borussia Dortmund endlich einen Titel holen. Da scheint der DFB-Pokal der vermeintlich leichteste Weg zu einer Trophäe.