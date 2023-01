Borussia Dortmund: Tinte trocken! BVB sticht Topklubs aus – „Ein Rohdiamant“

Bei den Profis von Borussia Dortmund ist auch über eine Woche nach dem Öffnen des Transferfensters kein Neuzugang in Sicht. Bei ihren Jugendmannschaften sieht das anders aus.

Nachdem zuletzt mit Nick Cherny und Danylo Krevsun zwei Top-Talente verpflichtet wurden, hat Borussia Dortmund nun mit Moussa Soumah den nächsten vielversprechenden Spieler unter Vertrag genommen. Aufgrund seiner bisherigen Leistungen gilt er als der nächste „Rohdiamant“ im Kader des BVB.

Borussia Dortmund verstärkt sich mit nächstem „Rohdiamant“

Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, hat sich Borussia Dortmund neben Danylo Krevsun noch ein weiteres Mega-Talent geangelt: Moussa Soumah. Der junge Mittelfeldspieler stand bislang bei der U17 von Arminia Bielefeld unter Vertrag und schließt sich nun im Winter dem BVB an. In der bisherigen Spielzeit lief der Guineer elf Mal für die Arminia in der U17-Bundesliga West auf. In diesem gelangen dem Mittelfeldmann sechs Tore und fünf Vorlagen.

Gegenüber der Zeitung äußerte sich U19-Trainer Mike Tulberg bereits zum Neuzugang, der schon mit dem Team des BVB trainiert hat. „Er weiß, wo er hin will. Moussa ist aus Guinea gekommen und erst seit Kurzem in Deutschland. Er ist mit seinem Bruder nach Deutschland gekommen und ist enorm ehrgeizig, wir müssen ihn eher bremsen“, meint der U19-Coach. Dem Bericht zufolge haben sich die Dortmunder im Werben um Soumah gegen „hochkarätige Konkurrenz“ durchgesetzt.

Im Gespräch über den Mittelfeldspieler war Tulberg voll des Lobes. „Moussa ist ein Rohdiamant. Er ist ein toller Fußballer, ein starker Linksfuß. Er ist noch nicht lange in einem Nachwuchsleistungszentrum, aber da muss ich ein großes Lob an Bielefeld aussprechen: In dem halben Jahr, in dem er dort gespielt hat, hat er sich richtig gut entwickelt. Jetzt ist es unsere Aufgabe, dass wir in den nächsten Jahren alles aus ihm herauskitzeln, dann kann er ein richtig Guter werden“, so der Jugendtrainer.

Borussia Dortmund: Schon der zweite Neuzugang von der Arminia

Moussa Soumah ist bereits der dritte Neuzugang für die Jugendmannschaften des BVB, die der Klub in diesem Winter verpflichtet hat. Auffällig dabei: Der Mittelfeldspieler ist der zweite aus der Jugendmannschaft von Arminia Bielefeld. Bereits vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass sich der Klub aus dem Ruhrgebiet mit Nick Cherny bereits ein Offensivtalent der Ostwestfalen gesichert hat. Nun folgt der Mannschaftskollege des Linksaußen.

Anders als Soumah wird Cherny dem BVB allerdings nicht sofort zur Verfügung stehen. Während der Mittelfeldspieler aus Guinea schon in der Rückrunde mit dem schwarz-gelben Trikot auflaufen wird, wird Cherny die Saison mit Bielefeld zu Ende spielen und sich erst im Sommer der Borussia anschließen. Eventuell trifft der dann 16-Jährige in der U19 auf seinen ehemaligen Mannschaftskollegen aus Arminia-Zeiten.