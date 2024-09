Youssoufa Moukoko erlebt irres Torfestival – BVB-Fans reiben sich die Augen

Bei Borussia Dortmund hatte er in dieser Saison keine klare Perspektive, daher wechselte Youssoufa Moukoko (zunächst) auf Leihbasis zu OGC Nizza in die erste französische Liga. Dort hatte die BVB-Leihgabe keinen allzu leichten Start. Nun scheint er jedoch richtig angekommen zu sein.

Am Freitag (20. September) stand Moukoko erstmals für seinen Klub in der Startelf. Dabei konnte er direkt liefern und einen großen Teil zu einem historischen Sieg beitragen. Dieses Spiel wird der BVB-Youngster wohl nie vergessen.

Youssoufa Moukoko erzielt Doppelpack bei Sensationssieg

Moukoko und Co. haben zum 120. Geburtstag des Vereins ein echtes Feuerwerk abgeliefert. In der Partie gegen Aufsteiger St. Etienne führt Nizza bereit zur Pause mit 6:0! Nach 90 Minuten stand es 8:0 – erstmals seit 2000 hatte ein Team in der französischen Liga ein halbes Dutzend Tore in den ersten 45 Minuten kassiert.

Einen großen Anteil an diesem mehr als gelungenem Jubiläum hatte auch Moukoko. Die BVB-Leihgabe erzielte zwei Tore, schnürte dabei seinen ersten Profi-Doppelpack und legte zudem noch einen weiteren Treffer auf. Der Tor-Knoten für Nizza ist also geplatzt. Mit diesem Auftritt setzt nicht nur Nizza ein Statement, sondern auch Moukoko zeigte, was er kann.

Der U21-Nationalstürmer, der bei Schwarz-Gelb in dieser Saison nur Stürmer Nummer drei oder vier gewesen wäre, feierte also ein sehr starkes Startelfdebüt für seinen neuen Klub. Schon unter der Woche können Moukoko und Nizza nachlegen – am Mittwoch (25. September) startet die Europa-League-Saison mit dem Heimspiel gegen Real Sociedad San Sebastian.

Moukoko langfristig bei Nizza?

Für Moukoko war es also das erste von vielleicht vielen Spielen für Nizza, das er von Anfang an bestreiten durfte. Nizza sicherte sich bei der Leihe eine Kaufoption in Höhe von rund 17 Millionen Euro. Sollte die BVB-Leihgabe also auch in den kommenden Wochen und Monaten abliefern, könnte Moukoko den Westfalen endgültig den Rücken kehren.

Bis dahin wird sich der Youngster jedoch noch beweisen müssen, schließlich ist St.Etienne nicht der Maßnahme von Nizza und Moukoko. Die Akteure des französischen Traditionsklubs gaben ihren Fans und dem Verein zum Geburtstag einen weiteren Grund zu feiern.